Sobre este superávit, Trump dio detalles escuetos, dijo que es “enorme” y que en 2026 ha superado el récord de 196 mil millones de dólares

Donald Trump finalmente dio su versión en torno de la breve reunión que mantuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum en China, en el marco del Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Al respecto, el mandatario estadunidense, dijo a los medios de su país que las pláticas con su homóloga mexicana le permiten afirmar que Estados Unidos y México están muy cerca de alcanzar un acuerdo comercial en medio de la renegociación del T-MEC.

No obstante, el republicano también sostuvo que fue firme con Sheinbaum y dejó claro que EU no le permitiría a su vecino en el sur tener un superávit con su país. “Yo dije: ‘Claudia, no les permitiremos tener un superávit comercial con Estados Unidos”, repitió en la que fue su primera conferencia de prensa tras volver de oriente.

Sobre este superávit, Trump dio detalles escuetos, dijo que es “enorme” y que en 2026 ha superado el récord de 196 mil millones de dólares.

En la misma sala, Trump señaló que Washington ha permitido, durante años, que su relación comercial con México “se salga de control” y revirando la conversación también acusó que nuestro país lo controlan los cárteles de la droga.

A decir del mandatario, él habría llamado la atención sobre este asunto a la presidenta Sheinbaum y aseveró que si bien sus gobiernos están trabajando como nunca en contra del tráfico de droga y de otras formas de crimen organizado, no se puede permitir que estas organizaciones sigan conservando influencia en la vida política. “Estamos trabajando con ella contra los carteles. Porque los carteles controlan México y no lo podemos dejar”, añadió.

Estas últimas declaraciones de Trump se suman a una larga lista de amagos en contra de México en el marco de la lucha contra los cárteles y a su usual propuesta de enviar tropas a su vecino para coadyuvar sobre el terreno a desmantelar estas organizaciones, algo que la primera mandataria mexicana ha rechazo de forma rotunda y consistente.

El brevísimo encuentro entre Sheinabaum y Trump en el APEC tuvo lugar apenas unas horas más tarde luego de que el estadunidense arremetiera contra el Gobierno de México por el avance de una caravana de migrantes en territorio mexicano. Sobre el tema el mandatario sentenció: “No se les permitirá entrar y México los detendrá. Y, como saben, dijeron que los iban a detener. Y si no los detienen, vamos a imponer fuertes aranceles a México”.