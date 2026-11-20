Cada vez más jóvenes se informan a través de las redes sociales

Dos de cada tres personas adultas en México sienten que ya no pueden distinguir lo verdadero de lo falso en las noticias mientras que 7 de cada 10 personas cree en la política, pero no en los políticos y la cifra se incrementa entre la llamada a generación Z .

Así una a encuesta de la IBERO que se aplicó por teléfono entre junio y julio de 2026 a 1,163 personas mayores de 18 años y es representativa de cerca de 83.6 millones de personas adultas en el país.

El estudio retrata a una ciudadanía que desconfía de los medios tradicionales, se informa cada vez más en redes sociales y prefiere a los periodistas que toman partido.

Al mismo tiempo, muestra a personas que no han renunciado a la política: creen en ella, aunque no en quienes la ejercen, y piden formas de participar que vayan más allá de votar cada tres o seis años.

El problema de fondo, explica el documento, es que cuando la gente siente que no puede verificar lo que lee, deja de decidir con base en los hechos. En su lugar, cree en una información según quién se la cuenta o según si coincide con lo que ya pensaba. A esto se le conoce como sesgo de confirmación: la tendencia a consumir y dar por buena la información que confirma nuestras creencias previas.

A esa incertidumbre se suma la desconfianza hacia el periodismo profesional: Solo 45.9% cree que la televisión, la radio y los periódicos verifican la información antes de publicarla

44.7% considera más confiables a quienes informan en redes sociales, porque “no dependen de empresas ni de jefes”

61.8% prefiere informarse en X o Facebook cuando ocurre una emergencia

56.4% comparte información con familiares y amigos para “desenmascarar” lo que dicen los medios tradicionales

Para el equipo de investigación, esto significa que compartir noticias se ha convertido, para la mayoría, en un acto de sospecha más que de respaldo.

La independencia que se percibe en un creador de contenido compite hoy con el trabajo de verificación de una redacción profesional.

Cuatro de cada diez no buscan otra versión

El sesgo de confirmación está presente, aunque no es mayoritario. 41.7% está de acuerdo en que, si una noticia coincide con lo que ya piensa sobre el gobierno, no hace falta buscar otras opiniones;

La encuesta también muestra que pocas personas buscan el desacuerdo: Solo 24.2% disfruta discutir en redes con quien opina distinto; 60.8% lo rechaza

40.9% preferiría no seguir las noticias, una señal de cansancio informativo

GENERACIÓN Z

La desconfianza hacia los políticos aparece en todas las generaciones, pero es más alta entre los jóvenes. 73.4% de la generación Z (18 a 29 años) cree en la política, pero no en los políticos, frente a 66.9% de los mileniales, 64.9% de la generación X y 52.6% de los boomers. Entre estos últimos, en cambio, es mayor la proporción que no cree en ninguno de los dos (25.9%).

El 60% usa redes sociales para informarse sobre política, 50.7% dice que los contenidos políticos en esas plataformas le provocan emociones intensas.

58.4% ha evitado hablar de política con familiares o amigos para prevenir conflictos, mientas que el 46% se siente a gusto conversando con quienes piensan distinto

El estudio advierte que esta relación crítica de las juventudes con sus representantes no debe confundirse con apatía.

El documento aclara que estos datos no prueban que las redes causen polarización; muestran que informarse no siempre significa conversar.

ADIOS A LA NEUTRALIUDAD PERIODISTICA

Uno de los hallazgos con más consecuencias para el oficio es que 55.4% confía más en las y los periodistas que dicen abiertamente lo que piensan sobre política que en quienes intentan mantenerse neutrales. Según el documento, la imparcialidad, que durante generaciones fue la columna vertebral del periodismo, ha dejado de ser un valor evidente para el público.

ESCUELA Y EDAD, MARCAN DIFERENCIA

Estas actitudes no se reparten por igual. La escolaridad resultó el factor que más diferencia las respuestas; la edad es el segundo. Entre hombres y mujeres las diferencias fueron pequeñas.

No buscar otras opiniones: 49.3% entre quienes estudiaron preparatoria, frente a 27.8% entre quienes tienen licenciatura

Molestia con periodistas críticos: 38% entre personas con secundaria y 18.9% entre quienes tienen licenciatura

Por edad, la resistencia a buscar otras versiones llega a 49.8% en mayores de 60 años, frente a 32.9% entre jóvenes de 18 a 24

La molestia con el periodismo crítico alcanza su punto más alto entre los 45 y 59 años (41.3%)

Las personas jóvenes son las más dispuestas a debatir con quien piensa distinto (30.6%), aunque incluso entre ellas es minoría