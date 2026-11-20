Sheinbaum encabeza desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el desfile cívico-militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en una ceremonia realizada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, tras su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en China.

Las actividades comenzaron poco después de las 10:00 horas en la Plaza de la Constitución, donde la mandataria presidió el izamiento de la bandera nacional y pasó revista a las tropas acompañada por los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Morales Ángeles.

En el acto se interpretó el Canto a la Bandera, se entonó el Himno Nacional y se realizaron salvas de artillería. Posteriormente, los contingentes militares y civiles iniciaron el recorrido conmemorativo hacia el Monumento a la Revolución.

En su mensaje, Sheinbaum afirmó que México no está dispuesto a subordinarse a intereses externos y defendió el proyecto político de su administración.

“La nación no se someterá ni a los intereses de quienes antes saquearon al país ni a ningún poder extranjero”, expresó.

La presidenta también sostuvo que el país atraviesa una etapa de democracia y libertades, en la que, dijo, no se persigue a quienes piensan distinto.

“No somos figuras decorativas ni instrumentos de los poderosos de antaño”, señaló, al reivindicar el respaldo popular a su gobierno.

La mandataria hizo referencia a su reciente participación en la cumbre de APEC, en China, y aseguró que durante ese encuentro defendió la posibilidad de impulsar un modelo de desarrollo distinto.

En la ceremonia también reconoció a figuras históricas vinculadas con el movimiento revolucionario, entre ellas Francisco I. Madero, los hermanos Flores Magón, Francisco Villa y Emiliano Zapata.

Representaciones históricas y despliegue militar

Según las cifras difundidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, el desfile contempló la participación de 2 mil 911 integrantes del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, además de 100 charros civiles, 40 integrantes del Servicio Militar Nacional, 22 niñas y niños y 15 civiles que participaron en representaciones históricas.

El despliegue incluyó 486 caballos, 14 aeronaves, 69 vehículos, 16 vehículos antiguos, seis motocicletas, tres binomios caninos y tres águilas, además de una Bandera Monumental y cuatro Banderas de Guerra.

La representación histórica se organizó en nueve contingentes que recorrieron distintos momentos del movimiento armado iniciado en 1910. Entre los episodios escenificados estuvieron la huelga de Cananea, el ingreso de Francisco I. Madero a la Ciudad de México y la firma de los Tratados de Ciudad Juárez.

También se representó a personajes como Madero, Zapata, Villa y Venustiano Carranza, así como a las mujeres que participaron en la Revolución, conocidas como adelitas o soldaderas.

Más de 200 mujeres recordaron las distintas tareas que desempeñaron durante el conflicto armado, desde su participación en los contingentes hasta el sostenimiento de las tropas.

El desfile incorporó además una locomotora y vehículos de época para recrear algunos de los escenarios y medios de transporte utilizados durante la lucha revolucionaria.

El recorrido comenzó en la Plaza de la Constitución, continuó por la calle 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Juárez y avenida de la República, hasta llegar a la explanada del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera.

Durante el paso de los contingentes también se realizaron exhibiciones aéreas. Nueve aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolaron el Centro Histórico y dejaron una estela con los colores de la bandera nacional.

A 116 años del levantamiento armado

La conmemoración recuerda el inicio de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910, cuando Francisco I. Madero llamó a levantarse contra el gobierno de Porfirio Díaz mediante el Plan de San Luis, después de más de tres décadas de permanencia del mandatario en el poder.

El movimiento reunió distintas demandas políticas y sociales, entre ellas la oposición a la reelección, la exigencia de democracia y las reivindicaciones de sectores campesinos y obreros. Su desarrollo derivó en una transformación del orden político del país y tuvo entre sus consecuencias la promulgación de la Constitución de 1917.

La jornada de este viernes recuperó esos episodios mediante representaciones militares y civiles, en una ceremonia encabezada por Sheinbaum, quien acudió como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

El acto se realizó después de su regreso de China, donde participó en las actividades de APEC 2026, y sustituyó la habitual conferencia matutina presidencial por la conmemoración del aniversario revolucionario.