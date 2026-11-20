Se emitieron 2 millones 400 mil cachitos, con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos

La historia de miles de negocios mexicanos comenzó con un pequeño establecimiento familiar, una inversión de ahorros y el trabajo de varias generaciones. Ese recorrido es el que Lotería Nacional busca reconocer con un billete conmemorativo dedicado al 109 aniversario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México).

La emisión fue presentada en Tijuana, Baja California, durante la 4ª Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares, que se realiza del 19 al 21 de noviembre en el Centro Cultural Tijuana (CECUT). La ceremonia estuvo encabezada por Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional; Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR, e Ismael Burgueño Ruiz, alcalde de Tijuana.

Durante el acto, Salomón señaló que los billetes de la institución no sólo representan la posibilidad de obtener un premio, sino que también permiten reconocer acontecimientos, instituciones y personajes que forman parte de la memoria colectiva del país.

En esta ocasión, explicó, la emisión rinde homenaje a más de un siglo de trabajo de la Confederación y a las personas que sostienen las actividades comerciales, de servicios y turismo en México.

La directora de Lotería Nacional destacó particularmente la importancia de las empresas familiares, al recordar que muchos negocios comienzan como pequeños establecimientos impulsados por una generación y continúan en manos de hijos y nietos. Este tipo de emprendimientos, señaló, forma parte de la actividad económica cotidiana y contribuye al sustento de miles de familias.

Un reconocimiento a los negocios familiares

Por su parte, Octavio de la Torre de Stéffano agradeció la emisión conmemorativa y señaló que los 109 años de CONCANACO representan la trayectoria de mujeres y hombres que trabajan por sus negocios y comunidades.

Como parte de la ceremonia, entregó a Olivia Salomón una réplica de una moneda encontrada en la Confederación, como obsequio simbólico del encuentro entre ambas instituciones.

El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, destacó que la realización de la Cumbre en la ciudad permite reconocer el papel de los empresarios y negocios familiares en la economía local, además de subrayar la posición de la frontera como espacio de intercambio comercial y oportunidades de desarrollo.

Fecha y premios del sorteo conmemorativo

Para el Sorteo Zodiaco Especial número 1771 se emitieron 2 millones 400 mil cachitos, con una bolsa repartible de 43 millones de pesos y un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie.

El sorteo se realizará el domingo 6 de diciembre de 2026 y podrá seguirse a través del canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Los billetes ya están disponibles con las y los vendedores de la institución, en puntos de venta autorizados, así como en el portal miloteria.mx y en la aplicación MiLotería.

Con esta emisión, la celebración del aniversario de CONCANACO llegará a distintos puntos del país mediante una pieza que reúne la historia del organismo empresarial y el reconocimiento a quienes mantienen en marcha los negocios familiares.