Prohibición de celulares en escuelas: ¿Cuándo empezará, cómo será y también funcionará en recreos?

Gobierno federal reporta avances en educación y anuncia regulación del uso de celulares en escuelas (Moisés Pablo Nava)

El tittular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, presentó un balance de las acciones implementadas en materia educativa durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con énfasis en becas, infraestructura escolar, acceso a educación media superior y superior, salud de estudiantes y condiciones laborales del magisterio.

Durante la presentación, se informó que el sistema educativo mexicano atiende a más de 34 millones de estudiantes, con alrededor de 2.2 millones de docentes en 263 mil escuelas. De acuerdo con los datos expuestos, 83% de los estudiantes, alrededor de 28 millones, cursan sus estudios en instituciones públicas.

Regulación de celulares y pantallas en escuelas

Se anunció la propuesta para regular el uso de celulares, tabletas y otras pantallas en los planteles educativos que busca favorecer la atención en las aulas, la convivencia y el contacto humano, así como reducir el uso indiscriminado de pantallas y redes sociales entre estudiantes.

El acuerdo será publicado en el Diario Oficial de la Federación y habrá un periodo previo de aproximadamente 30 días para realizar asambleas informativas con docentes y familias. Según lo anunciado , la aplicación de las nuevas disposiciones está prevista para inicios de noviembre.

La medida surgió después de foros, consultas con especialistas, universidades y autoridades educativas, además de una encuesta en la que participaron cerca de 400 mil docentes, en la que 81% de quienes respondieron se pronunció a favor de establecer alguna regulación.

El acuerdo fue presentado como una decisión adoptada por las autoridades educativas de las 32 entidades federativas.

Para primarias y secundarias, la propuesta establece que los dispositivos no podrán utilizarse durante las clases ni el recreo, salvo situaciones particulares o de emergencia. Los aparatos podrán permanecer guardados en las mochilas.

En educación media superior, cada institución establecerá las reglas para garantizar un uso seguro y responsable, particularmente con fines pedagógicos. En educación superior, se plantea que cada universidad determine sus propias políticas para promover una ciudadanía digital responsable.

Más de 20 millones de estudiantes recibirán becas

Se reportó que durante 2026 más de 20 millones de estudiantes de todos los niveles educativos contarán con una beca. Durante la actual administración se han incorporado 11 millones de nuevos beneficiarios.

También se destacó la ampliación de programas de apoyo económico para estudiantes de educación básica, media superior y superior, con el objetivo de acompañar las trayectorias educativas desde los primeros niveles hasta la universidad.

Mejoramiento de escuelas y entrega de libros

En materia de infraestructura, se reportó atención a más de 73 mil escuelas, incluyendo planteles de educación media superior y secundaria, además de avances en aproximadamente 75% de las primarias.

El programa contempla la participación de madres y padres de familia mediante comités encargados de decidir y ejecutar los recursos destinados al mejoramiento de los planteles.

Asimismo, se informó que 154 millones de libros de texto gratuitos fueron distribuidos antes del inicio del ciclo escolar, de acuerdo con las cifras presentadas.

Salud y actividad física en las escuelas

La estrategia Vive Saludable, Vive Feliz permitió realizar valoraciones de salud a 10.9 millones de estudiantes de más de 83 mil primarias, con la participación de instituciones como el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Secretaría de Salud y DIF.

Las evaluaciones incluyen aspectos como peso, talla, salud bucal y detección de problemas visuales. Delgado señaló que también se promueven orientación nutricional, actividad física y hábitos saludables.

Mencionó además la participación de más de 1.2 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en actividades deportivas del llamado Mundialito Escolar.

Cambios en el bachillerato y nuevos espacios educativos

El titular de la SEP informó sobre la implementación del Bachillerato Nacional, con un marco curricular común que combina formación científica, humanística y técnica.

De acuerdo con los datos presentados, la primera generación obtuvo una doble certificación: de bachillerato y técnica, con participación de instituciones de educación superior.

En materia de cobertura, se anunció la creación de más de 156 mil nuevos espacios para jóvenes durante 2026, mediante 485 acciones que incluyen nuevos planteles, ampliaciones y bachilleratos.

La administración también planteó como meta alcanzar 400 mil nuevos lugares en educación media superior para 2030.

Para educación superior, se reportó la incorporación de más de 245 mil nuevos espacios, mientras que la meta para toda la administración es sumar 1.1 millones de nuevos estudiantes.

Plataforma para jóvenes que no obtuvieron un lugar en la universidad

La Secretaría de Educación Pública informó que 14 mil jóvenes fueron asignados mediante una nueva plataforma de educación superior dirigida a quienes no habían conseguido un lugar en instituciones universitarias.

El objetivo, es ofrecer alternativas para que los estudiantes puedan continuar sus estudios.

Docentes y basificación

En materia laboral, se informó que durante la actual administración se han basificado más de 200 mil docentes, mientras que el acumulado desde la administración de Andrés Manuel López Obrador supera 1.2 millones.

También se reportaron incrementos salariales y 74 mil cambios de centro de trabajo, realizados, según la presentación, bajo un esquema de transparencia.