¿Tormenta tropical Polo se convertirá en huracán? Esta es su trayectoria y efectos para este lunes 21 de septiembre

Tormenta tropical 'Polo' El SMN advierte que la tormenta tropical ‘Polo’ podría convertirse en Huracán Categoría 4 esta semana. (Cuartoscuro)

La noche del domingo 20 de septiembre se formó la depresión tropical Diecisiete-E cerca de las costas de México; dada su rápida intensificación, evolucionó al ciclón ‘Polo’ y, según el reporte actualizado del Servicio Metereológico Nacional (SMN), podría convertirse en huracán la tarde o noche de este lunes 21 de septiembre.

Debido a su trayectoria por el Océano Pacífico, la tormenta tropical ocasionará lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en diversas regiones del país.

Tormenta tropical Polo: ¿qué estados serán los más afectados este 21 de septiembre?

El SMN detalló que ‘Polo’ alcanzó la categoría de tormenta tropical durante la noche del domingo al encontrarse a 380 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, en el occidental estado de Michoacán, y a 435 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

A su vez, el organismo indicó que mantienen al ciclón en vigilancia debido a la posibilidad de que evolucione a huracán durante este lunes o las primeras horas del martes 22 de septiembre, alcanzando la categoría 3 o 4 para los siguientes días de la semana.

Entre los principales estados que serán afectados por lluvias intensas o muy fuertes, se encuentran:

Oaxaca: lluvias intensas en costa y sur, de 75 a 150 milímetros mm.

lluvias intensas en costa y sur, de 75 a 150 milímetros mm. Michoacán: lluvias muy fuertes en costa y sur, de 50 a 75 mm.

lluvias muy fuertes en costa y sur, de 50 a 75 mm. Guerrero: lluvias muy fuertes en costa y sur, de 50 a 75 mm.

lluvias muy fuertes en costa y sur, de 50 a 75 mm. Jalisco: lluvias fuertes en este y sur, de 25 a 50 mm.

lluvias fuertes en este y sur, de 25 a 50 mm. Colima: lluvias fuertes en este y sur, de 25 a 50 mm.

Las autoridades advirtieron el posible incremento en niveles de ríos y arroyos, lo que podría generar deslaves, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados antes mencionados, por lo que recomendó a sus poblaciones habitantes mantenerse al tanto de las actualizaciones del Servicio Metereológico Nacional.

¿La tormenta tropical Polo se convertirá en huracán?

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en colaboración con el SMN, establecieron una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, debido a que la “rápida intensificación” del ciclón podría convertirse en un huracán mayor a mediados de semana.

Según fue registrado por el organismo nacional, la tormenta tropical presentaba vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 105 km/h durante las primeras horas de este lunes 21 de septiembre, con un desplazamiento hacia el noreste a 7 km/h.

La trayectoria pronosticada por el Servicio Metereológico Nacional prevé la siguiente evolución del ciclón:

22 de septiembre: Durante las 6:00 horas del martes, podría ocurrir la evolución a huracán categoría 1 , a 285 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

Durante las 6:00 horas del martes, podría ocurrir la evolución a huracán , a 285 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. 22 de septiembre: Hacias las 18:00 horas del mismo día, evolucionaría a categoría 2 , a 255 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

Hacias las 18:00 horas del mismo día, evolucionaría a , a 255 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. 23 de septiembre: Prevén evolución a huracán categoría 3 , a 230 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante las primeras horas del miércoles.

Prevén evolución a huracán , a 230 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante las primeras horas del miércoles. 23 de septiembre: A las 18:00 horas, el huracán pasaría a ser categoría 4, a 180 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, señaló que mantendrá bajo vigilancia el cambio en la trayectoria del fenómeno climatológico hacia el noroeste, ya que su intensidad y efectos en las costas mexicanas podría variar según futuras modificaciones.