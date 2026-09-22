Huracán Polo 23 de septiembre: trayectoria, estados más afectados y clases canceladas (Carlos Alberto Carbajal)

El huracán Polo alcanza la categoría 5 y podría volverse el segundo más intenso registrado en el Océano Pacífico.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, su circulación ocasionará vientos de 60 a 80 km/h y oleaje de 5.0 y 6.0 metros en la zonas de Michoacán y Guerrero.

Mientras que en las costas de Oaxaca, el oleaje se mantendrá en los 2.0 a 3.0 metros de altura.

¿Cuál será la trayectoria del huracán Polo?

El servicio Alertas Tempranas para Fenómenos Meteorológicos de México, informó que el huracán Polo se encuentra semi estacionado frente a México en las costas del pacífico.

Actualmente se encuentra a 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo en Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 280 km/h y su presión central mínima se desploma a los 900 mb.

Está previsto un movimiento lento al noroeste en la noche y que gire al oeste-noroeste en próximos días, con un núcleo cerca de las costas sin riesgo de impacto.

¿Qué estados se verán afectados?

En las zonas de Tecpán de Galeana, Guerrero a San Telmo, Michoacán se mantiene un aviso de Tormenta Tropical.

Mientras que desde Punta San Telmo, Michoacán hasta Pérula, Jalisco hay vigilancia de Tormenta Tropical.

Además de reportar lluvias fuertes en los estados Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca que alcanzan vientos de 40 a 50 km/h.

Asimismo, se informó el aumento de probabilidad para 2 nuevos ciclones: al sur del Golfo de Tehuantepec a finales de la semana, con un desplazamiento al oeste-noroeste; luego al noroeste y a 690 km al sur-sureste de South Point, Hawái.

¿Dónde se suspenderán clases?

La Secretaría de Educación de Jalisco, Michoacán y Guerrero, informaron la suspensión de labores escolares y administrativas por el paso del huracán Polo este miércoles 23 de septiembre.

Hasta el momento, ningún otro estado ha dado un comunicado oficial sobre sus actividades académicas.

El Gobierno de México recomienda tomar precauciones en los estados afectados por las lluvias, vientos y oleajes, además de estar atentos a las recomendaciones de Protección Civil de cada entidad.