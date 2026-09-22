México alcanza su nivel más bajo de analfabetismo en la historia

. Foto: INEA

México ha registrado la tasa de analfabetismo más baja en su historia, al pasar de 4.8% en 2020 a 3.7% en 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025, presentados por el INEGI.

La reducción se observó tanto en mujeres como en hombres: en ellas pasó de 5.6% a 4.2%, y en ellos de 4.0% a 3.1%. Este avance se atribuye a la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido, impulsada por el INEA, que articula esfuerzos con comunidades, instituciones y ciudadanía para garantizar el derecho a la educación.

En 2025, más de 277 mil personas mayores de 15 años aprendieron a leer y escribir, lo que permitió traspasar la barrera del 4% de analfabetismo. Durante 2026, el INEA ha alfabetizado a más de 104 mil personas y ha logrado que 157 mil concluyan la primaria y 254 mil la secundaria.

Los estados con mayor analfabetismo siguen siendo Chiapas (11.7%), Guerrero (10.1%) y Oaxaca (9.4%), mientras que Nuevo León (1.0%), Ciudad de México (1.1%) y Coahuila (1.3%) registran los niveles más bajos.

La reducción del analfabetismo representa un avance en el ejercicio de derechos y en las oportunidades de participación de las personas mexicanas. El INEA reafirma su compromiso de consolidar una República Educadora que coloque a las comunidades en el centro de la transformación educativa.

El impacto de estos resultados también se refleja en la vida cotidiana de las personas alfabetizadas, quienes ahora cuentan con mayores herramientas para acceder a empleos formales, participar en procesos democráticos y fortalecer su integración en la sociedad. La alfabetización se convierte así en un factor clave para reducir desigualdades y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.

Asimismo, especialistas en educación destacan que la continuidad de estas políticas públicas será fundamental para mantener la tendencia descendente del analfabetismo. La articulación entre gobiernos estatales, municipios y organizaciones sociales permitirá que los programas lleguen a las comunidades más apartadas, donde persisten los mayores retos en materia de rezago educativo.