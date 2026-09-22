México tendrá su primer Home Port para cruceros en Puerto Vallarta

La Secretaría de Marina anunció que México dará un nuevo paso en el turismo de cruceros con el desarrollo del primer Home Port del país, una terminal que permitirá que las embarcaciones no solo hagan escala, sino que inicien y concluyan sus recorridos en Puerto Vallarta, con la posibilidad de que los pasajeros lleguen antes o permanezcan más tiempo en el destino.

El proyecto fue anunciado por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, como parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura turística y ampliar los beneficios económicos de la actividad de cruceros.

A diferencia de un puerto de escala, donde los pasajeros permanecen por un periodo limitado antes de continuar su recorrido, la operación como puerto base abre la posibilidad de que los visitantes utilicen hoteles, restaurantes, transporte, comercios y otros servicios turísticos antes de embarcarse o después de concluir su viaje.

De acuerdo con las dependencias, el proyecto también permitirá fortalecer la conexión entre Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit; así como impulsar circuitos turísticos por el Pacífico mexicano y acercar a los visitantes a experiencias naturales, culturales, gastronómicas y comunitarias de la región.

La infraestructura cobra relevancia ante el crecimiento que registra el turismo de cruceros en el país. Entre enero y julio de 2026, México recibió 7.5 millones de pasajeros en 2 mil 45 arribos, cifras que representan incrementos de 16.2 y 11.9 por ciento, respectivamente, frente al mismo periodo de 2025.

Durante esos siete meses, la derrama económica generada por esta actividad alcanzó 648.9 millones de dólares, 17.3 por ciento más que los 553.3 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Rodríguez Zamora señaló que el primer Home Port de México permitirá ampliar los beneficios del turismo de cruceros y fortalecer la integración turística de la región.

“El primer Home Port de México abre una nueva oportunidad para que más visitantes conozcan nuestro país y para que los destinos del Pacífico se integren en circuitos turísticos que permitan ampliar su estancia, sus experiencias y el beneficio que generan en las comunidades”, afirmó.

Un proyecto desarrollado por la Marina

La terminal será desarrollada por la Secretaría de Marina, a través de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Puerto Vallarta, y tendrá una superficie total de 95 mil 172.11 metros cuadrados, de los cuales 38 mil 445.22 corresponden a superficie terrestre y 56 mil 726.89 a superficie de agua.

El proyecto contempla tres muelles para cruceros, además de servicios de atraque para embarcaciones de cruceros y turismo náutico, embarque y desembarque de pasajeros, servicios portuarios y servicios turísticos, incluidos espacios comerciales y de entretenimiento.

Actualmente, México no cuenta con una terminal consolidada que opere regularmente como puerto base para grandes cruceros internacionales. Con este proyecto, Puerto Vallarta busca ampliar su capacidad para atender este segmento y convertirse en un punto de conexión para nuevas rutas por el Pacífico mexicano.

El desarrollo del Home Port está contemplado como uno de los proyectos principales del Programa Maestro de Desarrollo Portuario de Puerto Vallarta 2026-2031, con el objetivo de fortalecer los arribos de escala que ya existen y ampliar las capacidades del puerto para la actividad de cruceros.