Con 130.9 millones de habitantes, México alcanza lugar número 11 a nivel mundial en población: Inegi

Población

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 (EIC) presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2025, México tenía una población estimada de 130 millones 911 mil 314 personas; cuando el último reporte del Censo de Población y Vivienda del 2020 (CPV) calculó en su momento 126 millones 14 mil 24 habitantes. Con esta cifra, el país se ubicó en el lugar número 11 a nivel mundial entre los países más poblados.

Del total estimado, 130 millones 393 mil 389 personas residían en viviendas particulares habitadas, equivalentes a 130.4 millones, mientras que 517 mil 925 corresponden a una cálculo complementario de la población en viviendas colectivas, del Servicio Exterior Mexicano y de la población sin vivienda.

La EIC 2025 ofrece información sobre el volumen, composición y distribución de la población y las viviendas en las 32 entidades federativas, los 2 mil 478 municipios o demarcaciones territoriales y las localidades con 50 mil habitantes o más.

Para este ejercicio, el Inegi recabó información entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025, mediante una muestra de poco más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas. La aproximación de población corresponde al 15 de octubre de 2025.

Los resultados de población y viviendas particulares habitadas corresponden a 130 millones 393 mil 389 habitantes y 39 millones 699 mil 242 viviendas particulares habitadas, que constituyen el objeto de estudio de la EIC 2025.

Población crece a menor ritmo que las viviendas

Entre el Censo de Población y Vivienda 2020 (CPV) y la EIC 2025, la tasa de crecimiento promedio anual de la población que reside en viviendas particulares habitadas fue de 0.7 por ciento, menor al 1.0 por ciento anual registrado entre 2015 y 2020.

En el mismo periodo, el número de viviendas particulares habitadas pasó de 35.2 millones a 39.7 millones, lo que representó una tasa de crecimiento promedio anual de 2.2 por ciento.

El promedio de ocupantes por vivienda mantuvo una tendencia decreciente, al pasar de 3.6 personas en 2020 a 3.3 en 2025.

Envejece la estructura poblacional

En 2020, la mitad de la población tenía 29 años o menos. Para 2025, la edad mediana aumentó a 32 años.

Del total de habitantes de viviendas particulares, 51.9 por ciento eran mujeres y 48.1 por ciento hombres. Incluso, una de cada 10 personas tiene 65 años o más.

Por entidad federativa, Oaxaca registró el mayor porcentaje de mujeres, con 53 por ciento de su población, en lo que Baja California Sur presentó el mayor porcentaje de hombres, con 50.2 por ciento.

Disminuye fecundidad

La encuesta puso en evidencia una reducción en el promedio de hijas e hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más, que pasó de 2.1 en 2020 a 1.9 en 2025.

Sumado a esto, el porcentaje de hijas e hijos fallecidos respecto del total de nacidas y nacidos vivos disminuyó de 5.9 a 5.6 por cada 100 nacidas y nacidos vivos entre 2020 y 2025.

La Tasa Global de Fecundidad de las mujeres de 15 a 49 años descendió al pasar de 1.9 en 2019 a 1.2 en 2024.

Migración interna e internacional

De los 130.4 millones de personas que residían en viviendas particulares, 82.2 por ciento nació en el mismo estado donde residía al momento de la entrevista, en tanto que 16.8 por ciento nació en una entidad distinta.

La población nacida en otro país representó 0.9 por ciento de la población total. De este grupo, 57.1 por ciento nació en Estados Unidos de América; 6.5 por ciento, en Venezuela, y 5.3 por ciento, en Cuba.

En cuanto a la movilidad actual, de los 122.8 millones de personas de cinco años y más, 94.5 por ciento residía en octubre de 2020 en el mismo municipio o demarcación territorial; 2.0 por ciento vivía en otro municipio de la misma entidad, 2.9 por ciento residía en otra entidad federativa y 0.4 por ciento en otro país.

Relacionado a la migración internacional, la EIC 2025 estimó que entre 2020 y 2025, un millón 259 mil 978 personas que vivían en México cambiaron su residencia a otro país.

De ese total, 150 mil 752 regresaron a México y residían nuevamente en el país al momento de la entrevista, considerados por el Inegi como migrantes de retorno.

7.4 millones hablan una lengua indígena

En tema de etnicidad, la población de 3 años y más que hablaba alguna lengua indígena ascendió a 7 millones 421 mil 285 personas, equivalentes a 5.9 por ciento de ese grupo de edad.

En 2020, esta proporción era de 6.1 por ciento.

En 2025, 24.2 millones de personas se consideraban indígenas, lo que representó 18.6 por ciento de la población total.

Por otra parte, 2.1 millones de personas se consideraban afromexicanas o afrodescendientes, equivalentes a 1.6 por ciento de la población total.

Afiliación a servicios de salud

De la población general, 72.5 por ciento estaba afiliada a alguna institución de servicios de salud.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue la principal institución de afiliación, al contar con 54.1 por ciento de esta población. Le siguieron los centros de salud, hospitales o institutos públicos de salud, con 24.4 por ciento, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 7.3 por ciento.

Por su parte, 6.9 por ciento de la población reportó contar con seguro privado, en cambio, 5.2 por ciento correspondió a personas inscritas al IMSS-Bienestar.

La afiliación al ISSSTE estatal mostró 1.2 por ciento, mientras que los servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Defensa o la Marina registraron 1.2 por ciento en conjunto. Finalmente, 3.4 por ciento se concentró en otras instituciones.

En discapacidad, las personas con esta condición constituyeron 4.9 por ciento de la población. A su vez, 1.1 por ciento reportó algún problema o condición mental; el trastorno del espectro autista fue el declarado con gran frecuencia.

Incrementa asistencia escolar y escolaridad

Entre 2020 y 2025 incrementó la asistencia escolar de la población menor de 25 años de edad.

En el grupo de 3 a 5 años, pasó de 61.9 a 70.4 por ciento; entre quienes tenían 6 a 14 años, acrecentó de 92.7 a 96 por ciento, pese a que en el grupo de 15 a 24 años pasó de 44.4 a 47.3 por ciento.

Simultáneamente, la tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más disminuyó de 4.8 a 3.7 por ciento.

Por consiguiente, el grado promedio de escolaridad creció de 9.7 a 10.3 años, equivalente a contar con la secundaria concluida y al menos un grado de educación media superior.

Por entidad, Ciudad de México registró el mayor grado promedio de escolaridad, con 12 años de estudio. Le siguieron Nuevo León, con 11.3 años, y Aguascalientes, con 11 años.

En el extremo opuesto se ubicaron Guerrero, con 9 años; Oaxaca, con 8.7 años, y Chiapas, con 8.2 años.

55 de cada 100 personas de 12 años y más participan en la actividad económica

En 2025, 55 de cada 100 personas de 12 años y más participaban en la actividad económica. La contribución fue de 41 por ciento entre las mujeres y de 70.6 por ciento entre los hombres.

La tasa de ocupación alcanzó 97 por ciento, ligeramente por encima de la registrada en 2020, cuando fue de 96.6 por ciento.

La gran parte de la población ocupada se concentró en el sector de servicios, con 44.2 por ciento. Le continuaron comercio, con 19.5 por ciento, y actividades industriales, con 16.4 por ciento.

El 70.5 por ciento era población asalariada y 24 por ciento trabajaba por cuenta propia.

Según ocupación u oficio, destacaron las personas dedicadas a artesanías, construcción y apoyo, con 26.7 por ciento, así como las funcionarias, profesionistas y técnicas, con 22.8 por ciento.

Dentro de la población asalariada, 66.8 por ciento contaba con al menos una prestación laboral. Entre las prestaciones reportadas destacaron el aguinaldo, con 64.0 por ciento; las vacaciones con goce de sueldo, con 58.5 por ciento, y el servicio médico, con 55.9 por ciento.

Con relación a las horas trabajadas, 52.5 por ciento de la población ocupada laboró entre 40 y 48 horas semanales.

Desplazamiento forzado interno

La EIC 2025 estimó que 510 mil hogares tenían entre sus integrantes al menos a una persona que se vio obligada a cambiar su lugar de residencia debido a la violencia o la inseguridad delictiva.

En conjunto, estos hogares estaban conformados por 1.6 millones de personas.

Por el contrario, 152 mil hogares contaban con al menos una persona que se desplazó obligadamente a causa de catástrofes naturales o de origen humano. Dichos hogares estaban integrados por 485.5 mil personas.

Las entidades con mayores proporciones de desplazamiento forzado interno por causa fueron Guerrero, con 3.4 por ciento; Morelos y Baja California Sur, con 2.4 por ciento cada uno; Colima, con 2.3 por ciento, y Zacatecas y Querétaro, con 2.2 por ciento cada uno.

En contraste, las menores proporciones se registraron en Campeche, Oaxaca y Nuevo León, con 0.9 por ciento cada uno, y Coahuila, con 0.8 por ciento.

La Crónica de Hoy 2026