Conapesca anuncia el calendario para el levantamiento de veda de camarón en el Pacífico

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), dio a conocer las fechas de culminación de la veda temporal de todas las especies de camarón para los estados de Baja California Sur, Nayarit, Colima, Jalisco, Sinaloa y Sonora.

A través de un documento publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la secretaría federal señaló que estas medidas se tomaron con base en las opiniones técnicas emitidas por el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), con el objetivo de impulsar el aprovechamiento responsable del recurso pesquero.

La veda de camarón constituye una medida de manejo pesquero que tiene como propósito resguardar los procesos de reproducción y reclutamiento de las especies, favorecer la obtención de tallas de mayor valor comercial y contribuir a mantener una biomasa suficiente del recurso que beneficie las temporadas de pesca subsecuentes.

La Secretaría de Agricultura detalló que el levantamiento de la veda inició a partir del 21 de septiembre de 2026 en los sistemas lagunares, estuarinos y marismas de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco y Colima.

En tanto que a partir de las 00:00 horas del día 22 de septiembre de 2026 será en los sistemas lagunares, estuarinos, marismas y bahías de los estados de Sonora y Sinaloa.

Además señaló que el próximo 7 de octubre se continuará en aguas marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, que incluye al Alto Golfo de California (San Felipe, Baja California, y Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora), a partir de las 00:00 horas.

Las y los pescadores interesados podrán consultar la información detallada a través de la página electrónica https://bit.ly/47g4RFa del Diario Oficial de la Federación.