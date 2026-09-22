Lemus sube en aprobación y se mantiene entre los gobernadores mejor evaluados

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, registró un incremento de 1.6 puntos en su aprobación durante agosto y se ubicó en el noveno lugar nacional del Ranking Mitofsky de Gobernadores, correspondiente a ese mes.

De acuerdo con la medición realizada por Consulta Mitofsky para El Economista, Lemus se mantuvo en el grupo de mandatarios con mayores niveles de aprobación, en un mes en el que 20 de los 32 gobernadores y gobernadoras registraron incrementos en su evaluación ciudadana.

El reporte también coloca a Pablo Lemus en el primer sitio entre los gobernadores de las entidades con litoral en el Océano Pacífico. En esta clasificación le siguen Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Eduardo Ramírez, de Chiapas; Marina del Pilar Ávila, de Baja California, y Alfonso Durazo, de Sonora.

Otro de los comparativos incluidos en el estudio corresponde a la aprobación de los gobernadores frente a la de la Presidenta Claudia Sheinbaum dentro de cada entidad. En Jalisco, Lemus registra una aprobación 13 puntos superior a la de la mandataria federal, diferencia que aumentó respecto a julio, cuando la ventaja era de siete puntos.

Jalisco es, junto con la Ciudad de México, una de las dos entidades donde la aprobación del titular del Ejecutivo estatal supera a la de la Presidenta durante agosto. En la capital del país, la diferencia a favor de Clara Brugada es de un punto. En las otras 30 entidades, la aprobación de Sheinbaum se encuentra por encima de la correspondiente al gobernador o gobernadora.

Con el incremento registrado en agosto, Lemus conserva el noveno lugar nacional que ya ocupaba en julio. La medición también señala que el promedio de aprobación de los 32 mandatarios estatales alcanzó en agosto su nivel más alto de los últimos 26 meses.