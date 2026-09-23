Alerta por huracán Polo: retoma fuerza y vuelve a categoría 5 frente a Guerrero; advierten por lluvias y oleaje de hasta 8 metros

Huracán Polo ACAPULCO, GUERRERO, 23SEPTIEMBRE2026.- Las bandas nubosas asociadas al huracán Polo han provocado lluvias intensas en el puerto de Acapulco. Mientras tanto, la navegación continúa cerrada debido a las fuertes marejadas y al riesgo que representan las condiciones meteorológicas. Autoridades informaron que el huracán Polo se aleja lentamente de las costas de Guerrero; sin embargo, sus bandas nubosas continúan generando lluvias, vientos fuertes y elevado oleaje en la zona costera. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM (Carlos Alberto Carbajal)

El huracán Polo volvió a alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson este miércoles, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que alertó sobre lluvias torrenciales, oleaje de entre 6 y 8 metros de altura, rachas de viento de hasta 310 kilómetros por hora e inundaciones en estados del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el Aviso Meteorológico No. 26-26, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón recuperó su máxima intensidad con base en la actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, por lo que se mantienen activos los protocolos de vigilancia y prevención.

Huracán Polo se ubica frente a las costas de Guerrero y Colima

Conagua informó que, al corte de las 19:00 horas, el centro del huracán se localizó aproximadamente a 235 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 425 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, rachas de hasta 310 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 9 km/h.

🌀🌊 Así lucen las playas de Acapulco tras la formación del huracán ‘Polo’ en las costas de Guerrero.



🌧️📍 El sistema alcanzó la categoría 5, por lo que autoridades mantienen vigilancia en distintas zonas del Pacífico mexicano ante las condiciones de lluvia, viento y mar que… pic.twitter.com/VnGy8cTWOq — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 23, 2026

Acapulco registra inundaciones por las bandas del huracán

A lo largo del día, comenzaron a reportarse inundaciones en distintos puntos de Acapulco, provocadas por las intensas lluvias asociadas a las bandas nubosas del ciclón.

Medios locales reportaron inundaciones y encharcamientos en distintas vialidades, como la Costera Miguel Alemán.

Las autoridades guerrerenses informaron que ya realizan recorridos para revisar el estado de las mismas y evitar mayores afectaciones.

Pronostican lluvias torrenciales y oleaje de hasta 8 metros

De acuerdo a la Conagua, la circulación del huracán ocasionará durante las próximas horas las siguientes afectaciones en estos estados del Pacífico nacional.

Lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en Guerrero y Michoacán.

en Guerrero y Michoacán. Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Colima.

en Colima. Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el sur de Jalisco y el oeste de Oaxaca.

en el sur de Jalisco y el oeste de Oaxaca. Vientos de 50 a 60 km/h , con rachas de 70 a 90 km/h en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

, con en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Oleaje de entre 6 y 8 metros de altura, con posibilidad de alturas mayores, en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, así como de 2 a 3 metros en Jalisco y Oaxaca.

Mantienen zona de prevención por vientos de tormenta tropical

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene, asimismo, la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, así como desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.

Por medio de un comunicado las autoridades exhortaron a la población de las entidades afectadas a mantenerse atenta a la información oficial y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Conagua advierte riesgo de deslaves e inundaciones

Conagua señaló que las lluvias asociadas al huracán podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Oaxaca.

Por ello, recomendó evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejado de zonas de riesgo y preparar un plan familiar de protección civil en caso de que sea necesaria una evacuación.