Conapesca llama a extremar precauciones al sector pesquero ante efectos del huracán Polo

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), llamó al sector pesquero y acuícola a extremar precauciones ante las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Polo, que afecta con lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado las costas del occidente y sur del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se degradó esta mañana a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y se localizó a 255 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 480 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

La circulación de Polo mantiene condiciones de riesgo en zonas costeras, con pronóstico de lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en la costa y este de Michoacán, así como en la costa y oeste de Guerrero.

También se prevén lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el sur, suroeste y costa de Colima, además de precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el sur de Jalisco y el oeste de Oaxaca.

A estas condiciones se suma un pronóstico de oleaje de entre 6 y 8 metros de altura en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que en Jalisco y Oaxaca se esperan olas de entre 2 y 3 metros.

Ante este panorama, el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez, exhortó a pescadores ribereños y de altura a actuar con prudencia y atender estrictamente las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Marina, el SMN y las Capitanías de Puerto.

Entre las medidas preventivas se encuentra resguardar las embarcaciones en lugares seguros y respetar los cierres de puerto. Asimismo, las autoridades recomendaron identificar el albergue más cercano y preparar un equipo de emergencia con lámpara, radio con baterías, pilas de repuesto y víveres.

Conapesca reiteró que, ante cualquier situación de riesgo, la población debe comunicarse al 911, número de emergencias que opera con o sin señal telefónica.

Las autoridades mantienen el llamado a permanecer atentos a la evolución del fenómeno y consultar únicamente información oficial para conocer cambios en su trayectoria y condiciones meteorológicas.