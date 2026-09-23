Festival Cervantino 2026: ¿cuándo iniciará? Fechas y eventos principales que habrá en Guanajuato

54 Festival Internacional Cervantino. CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Lizeth Galván, secretaria de Turismo de Guanajuato; Valeria Palomino, directora general de Circuitos y Festivales; Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, y Delphine Borione, Embajadora de Francia en México, durante la presentación en el Lunario del Auditorio Nacional de la edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC) que contará con Francia como país invitado. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

La edición número 54 del Festival Cervantino, que se lleva haciendo de manera oficial desde 1972 en Guanajuato, contará con la presencia de invitados especiales de la escena internacional como suele ser habitual, con casi 2,746 artistas de 20 estados de la república y extranjeros desde 29 países.

¿Cuándo iniciará y cuánto durará el Festival Cervantino 2026?

El festival se llevará a cabo del 3 al 18 de octubre, siendo 16 días en total del festival en Guanajuato y contará con 212 funciones de música, teatro, danza, ópera y cine repartidos entre 17 recintos en Guanajuato, entre los que destacan la Alhóndiga de Granaditas, el Teatro Juárez, el Teatro Principal, Teatro Cervantes, el Auditorio del Estado, la Casa FIC-Jardín San Pedro, Auditorio Euquerio Guerrero, las Catacumbas Masón de San Antonio y la Plaza Allende.

¿Cuáles serán los eventos principales del Festival Cervantino 2026?

En esta edición, el país invitado será Francia, con motivo de celebración de 200 años de relaciones diplomáticas con México y entre los eventos presentados por el país francófono, estarán:

Vértigo : Espectáculo multidisciplinario con danza y acrobacia dirigido por Rachid Ouramdane, Chassol y Nathan Paulin junto a la Compañía de Chaillot. 3 de octubre en la Plaza Allende.

: Espectáculo multidisciplinario con danza y acrobacia dirigido por Rachid Ouramdane, Chassol y Nathan Paulin junto a la Compañía de Chaillot. 3 de octubre en la Plaza Allende. Hervé x MazelFreten: Fusión de chanson française , música electrónica, hip-hop y danza electro. 8 y 9 de octubre en Los Pastitos.

Fusión de , música electrónica, hip-hop y danza electro. 8 y 9 de octubre en Los Pastitos. Ensamble Pygmalion: Destacada agrupación de música sacra. 11 de octubre en el Teatro Juárez.

Destacada agrupación de música sacra. 11 de octubre en el Teatro Juárez. (LA) HORDE: Colectivo de danza contemporánea y ballet nacional de Marsella. 17 y 18 de octubre en el Auditorio del Estado.

Colectivo de danza contemporánea y ballet nacional de Marsella. 17 y 18 de octubre en el Auditorio del Estado. Dabeull Live Band: Propuesta de música funk y electro. 18 de octubre en la Alhóndiga de Granaditas. Será el espectáculo de clausura del FIC 2026.

Propuesta de música funk y electro. 18 de octubre en la Alhóndiga de Granaditas. Será el espectáculo de clausura del FIC 2026. NOVAYA (Noire): Producción escénica y visual. Del 3 al 18 de octubre en la Galería Hermenegildo Bustos de la Universidad de Guanajuato. El acceso será gratuito.

Además, entre los 16 días de festival, habrán 47 proyecciones de películas, entre las cuales las más destacadas son:

Anette (2021) de Leos Carax.

(2021) de Leos Carax. Cléo de 5 a 7 (1962) de Agnes Varda.

(1962) de Agnes Varda. Flow (2024) de Gints Zilbalodis.

(2024) de Gints Zilbalodis. Los paraguas de Cherburgo (1964) de Jacques Demy.

(1964) de Jacques Demy. Mi amigo robot (2023) de Pablo Berger.

Otros de los eventos destacados fuera de lo que presentará Francia para esta edición del FIC, destacan Mike Patton inaugurando el festival con Mondo Cane, la Camerata de Salzburgo y María Dueñas y Grupo Niche desde Colombia, además de los eventos que presentarán los artistas nacionales:

Arturo Chacón Cruz y Mariachi Gama 1000 - 100 años de José Alfredo : 15 de octubre en la la Alhóndiga de Granaditas.

- : 15 de octubre en la la Alhóndiga de Granaditas. Cuarteto de Mario Nandayapa - México a través de la marimba : 17 de octubre en la Casa FIC – Jardín San Pedro.

: 17 de octubre en la Casa FIC – Jardín San Pedro. Safa Ensamble de Percusiones - Pléïades , de Iannis Xenakis. 9 de octubre en el Templo de la Compañía.

9 de octubre en el Templo de la Compañía. Renee — Lado B. 3 de octubre en la Casa FIC – Trasnoche.

3 de octubre en la Casa FIC – Trasnoche. Natalia Cruz y La Istmeña - Música tradicional y contemporánea del Istmo de Tehuantepec. 8 de octubre en la Alhóndiga de Granaditas.

8 de octubre en la Alhóndiga de Granaditas. Orquesta Típica Yukalpetén - Gala Yucateca. 6 de octubre en la Alhóndiga de Granaditas.

6 de octubre en la Alhóndiga de Granaditas. Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, de Sabina Berman. 9 y 10 de octubre en la Plaza San Roque.

Circuito Cervantino 2026

Además, como parte del programa previo al FIC 2026 en Guanajuato, el Circuito Cervantino, celebrado en CDMX, se llevará a cabo entre el 29 de septiembre y el 28 de octubre. La finalidad, es poder disfrutar de los eventos del festival sin salir de la capital, contando con la presencia de artistas, grupos y eventos como Sofia Rei, Debit Pat Boy, Olivier Normand, Motel Cactus, En Addicto y Room with a View, entre muchos otros.