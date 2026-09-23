Sismo hoy 23 de septiembre en México: registran temblores en Chiapas, Oaxaca y Guerrero; este fue el más fuerte

Simulacro de Sismo en la CDMX CIUDAD DE MÉXICO, 19SEPTIEMBRE2026.- Personal de un hotel sobre avenida Paseo de la Reforma participó en el simulacro como ejercicio de prevención se realiza con motivo de los sismos de 1985 y 2017. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Este miércoles 23 de septiembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM registró varios movimientos telúricos en el sureste del país.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado víctimas, heridos ni daños materiales derivados de esta actividad sísmica.

Los sismos registrados hoy 23 de septiembre

De acuerdo con los reportes oficiales del SSN, estos fueron los movimientos más relevantes del día:

Magnitud 4.2 — 120 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas · 02:23 h · profundidad 10 km

— 120 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas · 02:23 h · profundidad 10 km Magnitud 4.0 — 43 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas · 09:17 h · profundidad 184.1 km

— 43 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas · 09:17 h · profundidad 184.1 km Magnitud 4.0 — 42 km al oeste de Cintalapa, Chiapas · 16:33 h · profundidad 123 km

— 42 km al oeste de Cintalapa, Chiapas · 16:33 h · profundidad 123 km Magnitud 4.2 — 3 km al oeste de Matías Romero, Oaxaca · 15:29 h · profundidad 107 km

— 3 km al oeste de Matías Romero, Oaxaca · 15:29 h · profundidad 107 km Magnitud 2.5 — 7 km al noroeste de San Marcos, Guerrero · 02:18 h

Solo durante la madrugada, entre las 00:11 y las 04:48 horas, el SSN detectó 22 sismos, la mayoría de magnitud baja o moderada, entre 2.5 y 4.2.

Por qué se concentra la actividad en Chiapas, Oaxaca y Guerrero

México se ubica sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica del planeta, resultado de la interacción entre las placas de Cocos, del Pacífico, de Rivera, del Caribe y Norteamericana. Los estados del sureste —Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán— concentran buena parte de esta actividad de forma habitual, mientras que Jalisco y Baja California también se mantienen bajo observación por sus propios sistemas de fallas.

📉 Desde la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, anunció que el próximo sábado 19 de septiembre a las 12 horas se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026.



De acuerdo… pic.twitter.com/pijK3QXJCK — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 17, 2026

Las réplicas del sismo de julio siguen activas

Parte de la actividad sísmica reciente en Chiapas está relacionada con el sismo de magnitud 7.4 ocurrido el 17 de julio de 2026 en Ciudad Hidalgo.

Según el reporte oficial del SSN, hasta las 08:00 horas de este 23 de septiembre se habían registrado 2,689 réplicas de ese sismo, cuya réplica más grande alcanzó magnitud 6.5.

Recomendaciones si sientes un sismo

Mantén la calma y aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Ubícate junto a un punto estructural resistente de tu vivienda (columnas, muros de carga).

Si estás en la calle, aléjate de edificios, cables y postes.

Después del movimiento, revisa si hay personas lesionadas a tu alrededor y reporta cualquier daño a Protección Civil.

Si tienes un teléfono Android, puedes activar las alertas sísmicas gratuitas de Google para recibir notificaciones automáticas.

Este reporte puede cambiar a lo largo de la noche, si se registran más sismos por parte del Sismológico Nacional.