IMSS informa a las familias, el resultado de la investigación por la muerte de recién nacidos en la UCIN de Durango

IMSS fallecimiento neonatos en UCIN IMSS informa antes que a nadie a las familias de cuatro recién nacidos en la UCIN de Durango, el resultado de las investigaciones. Un equipo se reunió en lo individual con cada una de las familias

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó esta noche, que se sostuvieron encuentros con cuatro de las cinco familias de los recién nacidos fallecidos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCIN), entre los días 15 y el 19 del mes en curso.

A través de una ficha informativa el Instituto reiteró sus condolencias y su compromiso de acompañar a las familias.

Se precisó que el encuentro estuvo encabezado por integrantes del equipo de nivel central del Seguro Social, quienes de manera individual revisaron el expediente del deceso de cada uno de los bebés.

La reunión estuvo encabezada por la doctora Alva Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas, y Jorge Marengo, titular de Derechos Humanos del IMSS a nivel Central, a quienes los padres expresaron sus dudas, inquietudes, molestias e inconformidades. El Instituto toma sus testimonios con toda seriedad.

Cabe recordar que entre los días mencionados, se registró el deceso de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1, en Durango, de un total de 11 bebés afectados por una bacteria (sensible a antibióticos de uso habitual), la cual fue asociada al brote que afectó a los neonatos.

El IMSS precisó que durante el encuentro se entregó y revisó el expediente clínico de los recién nacidos solicitados por las familias, y se les explicaron los resultados de la investigación que hay hasta el este martes.

Se enfatizó que se informó primero a las familias, “porque es su derecho saberlo antes que nadie”.

Respecto a la familia del quinto bebé fallecido, el Seguro Social le reiteró la disposición del instituto para reunirse con el equipo que da seguimiento a su caso cuando así lo decida.

Es importante mencionar que los restantes seis bebés, ya fueron dados de alta, luego de que en ninguno de ellos se identificó la bacteria y ya están en sus casas con sus familias.

El Seguro Social puntualizó que la investigación no la realiza únicamente el instituto, sino que también participan autoridades federales y del estado de Durango, como la COFEPRIS, la Dirección General de Epidemiología, el CENAPRECE, la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios, los Servicios de Salud de Durango y el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Se resaltó que la investigación sigue abierta, y en coordinación con la COFEPRIS, se continúan los análisis de laboratorio y no se descartará ninguna línea de investigación.

El instituto enfatizó que se respeta el derecho de las familias a denunciar y colabora con la Fiscalía General de la República (FGR) en todo lo que solicite.