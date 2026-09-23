IMSS lanza aviso para adultos mayores en las 32 entidades: qué deben hacer en septiembre 2026 (Instituto Mexicano del Seguro Social)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió el 22 de septiembre un aviso preventivo a nivel nacional dirigido a personas adultas mayores y a sus familias, con presencia en las 32 entidades del país. El objetivo: corregir una idea equivocada muy extendida, la de pensar que perder la memoria es una parte normal del envejecimiento.

Además de realizar un llamado para cuidar el cerebro desde etapas tempranas de la vida hasta la adultez, al igual que destacar la importancia de incluir hábitos que permitan prevenir enfermedades, realizar ejercicio físico, así como conservar vínculos sociales y afectivos.

¿Qué dice el aviso?

Según la comunicación oficial del instituto, no evaluar a tiempo los cambios persistentes en la memoria retrasa intervenciones médicas que son clave para que la persona conserve su independencia funcional el mayor tiempo posible. El llamado del IMSS es claro: cualquier cambio sostenido en la memoria, la orientación o el lenguaje debe evaluarse de inmediato en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponda al derechohabiente.

El aviso llega días después del Día Mundial del Alzheimer (21 de septiembre), fecha que distintas instituciones de salud —entre ellas el propio IMSS y el Hospital Civil de Guadalajara— aprovecharon para reforzar campañas de detección temprana.

Destacando que una detección temprana de la enfermedad permite iniciar una intervención adecuada con los cuidados oportunos, además de brindar información tanto a los paciente como a su familia.

Alzheimer y demencia

Hasta el momento no existe algún tratamiento médico que permita prevenir completamente el Alzheimer en las personas, su detección temprana disminuye el riesgo de desarrollar demencia.

Sin embargo, es importante no solo depender de los tratamientos de médicamentos, sino que también se debe trabajar en la actividad física, estimulación cognitiva, rehabilitación, así como el mantener actividades significativas y la orientación de la persona cuidadora tienen un papel importante.

“El mensaje más importante es que nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para empezar a cuidar la salud cerebral”, menciona la doctora Paulina Ruiz Castillo, médica Geriátrica especializada en el diagnóstico y atención de las demencias.

El comunicado termina repitiendo la importancia de la cultura de prevención con un estilo de vida saludable y un diagnóstico temprano. Sin olvidar el trabajo de las y los cuidadores.

Dentro del IMSS, cuenta con personal y herramientas especializadas para el tratamiento de trastornos cognitivos con los servicios de Medicina Familiar, Geriatría, Neurología, Medicina Interna, Psiquiatría, Psicología, Rehabilitación, Enfermería, Trabajo Social, entre otros.