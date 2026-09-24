¿Cómo pagar y cobrar con CoDi? Así serán los nuevos pagos digitales para casetas y gasolineras en México

CoDi El sistema de pagos podrá utilizarse en casetas y gasolineras. (cuartoscuro y Pexels)

El sistema de Cobro Digital (CoDi) se aplicará a gasolinerías y casetas de cobro, según se informó en la mañanera de este 24 de septiembre. El objetivo es reducir el uso de efectivo.

¿Qué es CoDi y a qué negocios aplicará la tecnología el gobierno?

José Antonio Peña Merino, secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, habló en la mañanera de este jueves 24 de septiembre sobre algunos de los avances que se están logrando en materia de tecnología para facilitar y digitalizar trámites y otros servicios gubernamentales.

Entre los temas que se tocaron, el funcionario habló sobre los avances de CoDI, el sistema de pagos digitales desarrollado por el Banco de México. Este permite hacer pagar y cobrar con tu teléfono sin ninguna comisión con tan sólo tres clics. Desde su implementación en 2019, la idea es llevar esta tecnología a todas las microempresas del país y progresivamente reducir el uso de efectivo.

Peña Merino indicó que ahora se busca implementar la tecnología a gran escala en dos sectores importantes: gasolineras y carreteras. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esto no resultará en la prohibición del efectivo, y dijo que el objetivo es “facilitar el uso de la tecnología para hacer pagos digitales”.

Para pagar utilizando CoDi, debes acceder a la aplicación de tu banco y seguir los siguientes pasos: