Casi 20 mil elementos participan en operativo por huracán Polo

Huracán Polo

El Gobierno de México mantiene un despliegue interinstitucional en las regiones del Pacífico mexicano afectadas por el huracán Polo, que continúa como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del ciclón se ubicó a 260 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 280 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 kilómetros por hora.

El fenómeno se desplaza hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora y mantiene efectos en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Nayarit.

El SMN pronosticó lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que en Nayarit se esperan precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

Las lluvias podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que las autoridades recomendaron evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse alejados de zonas susceptibles a desprendimientos.

En cuanto a las condiciones marítimas, se prevén vientos sostenidos de 60 a 80 kilómetros por hora, con rachas de hasta 110 kilómetros por hora en algunas zonas costeras. El oleaje podría alcanzar entre 6 y 8 metros en las costas de Michoacán; de 4 a 6 metros en Jalisco, Colima y Guerrero, y de 2 a 3 metros en Nayarit.

Ante estas condiciones, las autoridades mantienen restricciones a la navegación, cierres de puertos y la suspensión de actividades acuáticas y recreativas en las zonas donde existe mayor riesgo. También se exhortó a la población a evitar playas, zonas rocosas y otros sitios expuestos al oleaje.

Despliegue de casi 20 mil elementos

Como parte de las acciones preventivas y de atención, la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua y la CNPC mantienen personal, vehículos y maquinaria desplegados en coordinación con autoridades estatales y municipales.

La fuerza de tarea desplegada en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima está integrada por 19 mil 844 elementos, mil 745 vehículos y unidades de transporte, además de 581 equipos de maquinaria especializada.

Las instituciones mantienen activos Puestos de Comando, recorridos preventivos y evaluaciones en zonas susceptibles, además de vigilancia de cuerpos de agua, preparación de refugios temporales y disposición de maquinaria para responder ante posibles emergencias.

La CNPC llamó a la población de las zonas bajo influencia del fenómeno, particularmente en Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Nayarit, a mantenerse informada mediante fuentes oficiales, tener a la mano documentos y artículos esenciales, identificar el refugio temporal más cercano y atender las indicaciones de las autoridades.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima, así como una zona de vigilancia desde el oeste de Manzanillo hasta Playa Pérula, Jalisco.

Las autoridades señalaron que la evolución del huracán y sus efectos pueden cambiar, por lo que recomendaron consultar de manera constante los avisos oficiales de Protección Civil, el SMN y la Conagua.