Detienen en Cuautla a Luis Alberto “N”, presunto integrante de grupo dedicado a la extorsión de comerciantes

Detienen en Cuautla a presunto integrante de grupo dedicado a la extorsión de comerciantes

Elementos de seguridad detuvieron en Cuautla, Morelos, a Luis Alberto “N”, señalado por su presunta relación con una célula delictiva dedicada a extorsionar a comerciantes mediante amenazas y cobros para permitirles continuar con sus actividades.

El Gabinete de Seguridad informó que la captura se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en seguimiento a denuncias ciudadanas. El detenido contaba con una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con las investigaciones, Luis Alberto “N” estaría relacionado con un grupo que exigía dinero a comerciantes de Cuautla bajo amenazas, en una modalidad conocida como “cobro de piso”.

Con información obtenida durante las labores de investigación y seguimiento, los agentes ubicaron al sujeto en la colonia Francisco I. Madero, donde corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden judicial.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Morelos, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Tras la detención, al sujeto se le informaron sus derechos de ley y fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Refuerzan acciones contra la extorsión en Cuautla

La captura forma parte del Plan Cuautla, mediante el cual las autoridades federales, estatales y municipales fortalecen la coordinación, las labores de inteligencia y la presencia operativa para prevenir y combatir la extorsión.

Como parte de este despliegue, en julio pasado fueron movilizados 394 agentes y 79 unidades de corporaciones de los tres órdenes de gobierno en diferentes zonas del municipio.

Además, las autoridades conformaron una Red de Protección contra la Extorsión, integrada por más de mil 100 establecimientos y puntos de venta, mientras que se mantienen recorridos de vigilancia en las 46 colonias de Cuautla.

Las acciones se desarrollan ante denuncias de comerciantes y transportistas sobre la persistencia del llamado cobro de piso en la región. Representantes empresariales han señalado que algunos comerciantes han recibido exigencias económicas de hasta 250 mil pesos para continuar con sus actividades.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que mantendrán las acciones coordinadas para combatir los delitos que afectan a la población y fortalecer las condiciones de seguridad en Morelos.para identificar y detener a otros posibles integrantes de grupos dedicados a la extorsión en la región.