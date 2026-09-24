Sheinbaum revela los temas que tratará con el presidente de Corea del Sur (Graciela López Herrera)





La presidenta de México, Claudia Sheinbaum se reunirá este jueves con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en Palacio Nacional, como parte de una visita de Estado en la que ambos países revisarán distintos temas de cooperación.

El encuentro contempla asuntos comerciales, culturales y educativos, además de la firma de un acuerdo de entendimiento relacionado con estas áreas.

Sheinbaum también señaló que empresas surcoreanas tienen contempladas diversas inversiones en México, por lo que posteriormente se reunirá con representantes de compañías interesadas en financiar proyectos en el país.

Según explicó la mandataria federal, la jornada estará dividida en tres momentos: primero se llevará a cabo la reunión bilateral con el presidente surcoreano; después participarán los equipos diplomáticos de ambas naciones y, finalmente, habrá un encuentro con empresarios de Corea del Sur.

Sobre esta última reunión, Sheinbaum explicó que se abordarán las dudas de las compañías y se conocerán sus expectativas respecto de los financiamientos que tienen previstos para México.

Stray Kids, entre los temas culturales del encuentro

La agenda también contempla la relación cultural entre ambos países, particularmente el intercambio que se ha fortalecido entre jóvenes mexicanos y coreanos mediante la música, el cine y las series de televisión.

En este contexto, la presidenta destacó la visita a México del grupo de K-POP Stray Kids, agrupación juvenil considerada una de las más exitosas de Corea del Sur y que ofrecerá un concierto en el país.

Claudia Sheinbaum indicó que el fenómeno del K-POP forma parte de los asuntos que conversará con Lee Jae-myung debido al éxito que ha alcanzado en distintas áreas.

Como parte de las actividades relacionadas con el espectáculo, se entregarán 10 boletos gratuitos a niñas y niños de escasos recursos. Los accesos serán gestionados mediante el DIF para que puedan asistir al concierto.

Analizan posibilidad de llevar el concierto al Zócalo

La posibilidad de que Stray Kids se presente en el Zócalo de la Ciudad de México también fue mencionada durante la conferencia presidencial. Sheinbaum no descartó esta opción, aunque precisó que los detalles todavía se encuentran en definición.

Ante la pregunta sobre si el grupo podría ofrecer el espectáculo en la principal plaza de la capital, la presidenta respondió: “Ya vamos a ver”.