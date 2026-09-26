Cancilleres de Rusia y México reafirman compromiso de cooperación durante reunión en Nueva York

Serguéi Lavrov Y Roberto Velasco

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante la semana de alto nivel del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.

El encuentro fue informado por la Cancillería rusa a través de sus redes sociales y tuvo como uno de sus principales temas la relación entre ambos países. Los funcionarios también revisaron asuntos internacionales y regionales, así como la cooperación que mantienen en distintos espacios multilaterales.

Cooperación

Durante la reunión, Lavrov y Velasco intercambiaron puntos de vista sobre temas de actualidad y destacaron la cooperación de ambos países en organismos y foros internacionales como la ONU, el G20 y el APEC.

Rusia y México también reafirmaron su compromiso con los principios y las normas del derecho internacional, además de señalar la importancia de buscar de manera colectiva soluciones a los problemas globales que enfrentan actualmente distintos países.

Otro de los puntos abordados fue el fortalecimiento del diálogo político bilateral. De acuerdo con la información difundida por la parte rusa, ambos funcionarios también pusieron atención en ampliar la cooperación comercial y económica, así como en fortalecer los vínculos culturales y humanitarios.

La reunión se realizó en el marco de las actividades diplomáticas que ambos países desarrollan durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Política exterior feminista de México

Además de la reunión con el canciller ruso, Roberto Velasco participó en Nueva York en el evento “Multilateralismo Feminista”, donde acudió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su intervención, el funcionario destacó los avances de México en materia de igualdad de género y presentó parte de las acciones que el gobierno mexicano ha impulsado en este ámbito.

Velasco señaló que la igualdad sustantiva de género se convirtió en una prioridad nacional y mencionó la presencia de mujeres en el Congreso, el gabinete federal y el Poder Judicial, además de la construcción de un sistema nacional de cuidados.

También habló de una reforma nacional enfocada en fortalecer la prevención, investigación y sanción del feminicidio, así como en garantizar la reparación para las víctimas.

El secretario de Relaciones Exteriores también destacó que México lleva esta visión al ámbito internacional mediante una política exterior feminista, con la incorporación de la igualdad de género y la interseccionalidad en las actividades diplomáticas.

Durante su participación recordó que en 2025 México, junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), convocó a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe.

También señaló que México fue sede en 2024 de la tercera Conferencia Ministerial sobre Política Exterior Feminista, que, de acuerdo con su intervención, fue la primera de este tipo realizada en el Sur Global y vinculada directamente con un proceso multilateral.

Velasco agregó que la Cumbre del Futuro y el acuerdo modernizado con la Unión Europea, firmado en mayo, incorporaron una declaración conjunta sobre comercio e igualdad de género.