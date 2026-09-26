CFE refuerza operativo en el noroeste ante el paso del huracán Polo

CFE ante huracán Polo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) intensificó las acciones preventivas ante los posibles efectos del huracán Polo y redirigió parte de su personal y equipo especializado hacia Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, donde se mantiene atenta a la trayectoria prevista del meteoro.

Como parte del despliegue, la Subdirección de Transmisión realizó inspecciones terrestres, instaló retenidas para continuar con obras de reforzamiento de cimentaciones de estructuras y trasladó personal hacia Baja California Sur. También se revisa la red troncal de 230 kV del corredor Culiacán-Guamúchil, además de arroyos y puentes cercanos a la infraestructura eléctrica en Culiacán, Sinaloa.

Revisiones en Guerrero

Las labores preventivas también se extendieron a Guerrero, donde la Subdirección de Distribución inspeccionó 25 kilómetros de cuatro líneas de alta tensión, ocho subestaciones y 35 circuitos.

En esta zona se realizó la poda de 963 árboles y el retiro de 97 objetos ajenos a la infraestructura eléctrica. También se repusieron 90 portafusibles y 141 aislamientos, además de realizarse la limpieza de 26 estructuras de subtransmisión.

Entre las acciones efectuadas se encuentra también el reemplazo de 59 apartarrayos y 12 postes, como parte de los trabajos para reducir posibles riesgos ante las condiciones meteorológicas asociadas al huracán.

Trabajos en Michoacán

En Michoacán, las acciones se concentraron principalmente en Lázaro Cárdenas, donde se realizaron trabajos para disminuir los riesgos relacionados con la vegetación y mantener la confiabilidad de las líneas de transmisión ante el paso del meteoro.

En total, fueron intervenidos mil 600 árboles. En materia de distribución, la CFE inspeccionó 334 kilómetros correspondientes a 13 circuitos y realizó la poda de mil 562 árboles.

También se llevaron a cabo 19 mejoras en el sector, se instalaron nueve equipos EPROSEC y se sustituyó un transformador que presentaba sobrecarga.

La CFE mantiene estas acciones como parte de las medidas preventivas ante las condiciones meteorológicas previstas y el posible impacto del huracán Polo en distintas zonas del país.

A través del Sistema Nacional de Protección Civil, la empresa mantiene coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud, Protección Civil y los gobiernos estatales y municipales.

El objetivo de este trabajo conjunto es mantener preparados al personal y la infraestructura eléctrica para atender posibles afectaciones al suministro y responder ante las condiciones que pueda generar el fenómeno meteorológico.