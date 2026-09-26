Segob refrenda compromiso con la verdad y justicia a 12 años de Ayotzinapa

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró su compromiso con las familias de los jóvenes para continuar con las investigaciones, la búsqueda y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

Este sábado 26 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de los estudiantes, quienes fueron vistos por última vez durante los hechos registrados la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

A través de un mensaje, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que la dependencia mantiene su compromiso con las madres y padres de los normalistas, así como con la verdad, la justicia y la búsqueda de los jóvenes.

La funcionaria afirmó que las investigaciones continuarán y destacó que nadie está por encima de la ley.

El caso Ayotzinapa se mantiene como uno de los principales asuntos pendientes en materia de justicia y derechos humanos en México. Desde la desaparición de los estudiantes, sus familias han mantenido la exigencia de conocer qué ocurrió con sus hijos y cuál fue su paradero.

En los últimos años se han realizado diferentes investigaciones y se han abierto nuevas líneas para tratar de esclarecer los hechos. El Gobierno federal ha señalado que se mantiene comunicación con las familias y que se busca avanzar en las investigaciones mediante nuevos elementos.

El pasado 27 de agosto, durante una reunión con madres y padres de los estudiantes, el Gobierno de México informó sobre avances recientes en las investigaciones. En ese encuentro se señalaron cuatro líneas prioritarias de trabajo, entre ellas nuevas detenciones, análisis de comunicaciones telefónicas y revisión de hechos y actores relacionados con el caso.

La administración federal también indicó que se fortalecerían las tareas de búsqueda y que se continuarían las gestiones ante otros gobiernos para concretar extradiciones pendientes relacionadas con personas que podrían aportar información al caso.

En este contexto, la Fiscalía General de la República informó recientemente sobre nuevas líneas de investigación relacionadas con la desaparición de los normalistas. La dependencia señaló que realizó un nuevo análisis de las actuaciones existentes y obtuvo elementos que permitieron ampliar las indagatorias.

La presidenta Claudia Sheinbaum también ha señalado que las investigaciones deben continuar hasta conocer la verdad sobre lo ocurrido y localizar a los estudiantes. La mandataria ha indicado que los avances presentados por las autoridades se basan en elementos científicos y no representan el cierre de las investigaciones.

La marcha partirá del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino, como parte de las actividades que se realizan cada año para recordar a los estudiantes y exigir el esclarecimiento del caso.

A 12 años de los hechos, la Secretaría de Gobernación reiteró que el Gobierno de México mantendrá el diálogo con las madres y padres de los estudiantes y continuará con las acciones para avanzar en la búsqueda y en el esclarecimiento de lo ocurrido.

La dependencia también sostuvo que el objetivo es garantizar justicia y conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 jóvenes.

El caso continúa abierto y las autoridades han señalado que todavía existen líneas de investigación pendientes por desarrollar. Por ello, el Gobierno federal aseguró que mantendrá los trabajos de búsqueda, investigación y coordinación con las familias.

Con este mensaje, la Segob refrendó que Ayotzinapa continúa siendo un tema prioritario y que las investigaciones seguirán adelante hasta lograr avances que permitan esclarecer los hechos ocurridos hace 12 años en Guerrero.