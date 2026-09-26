Pide PRI comparecencia de titulares de Defensa y Marina por segundo Informe

Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados

El diputado federal Rubén Moreira Valdez pidió que los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina comparezcan ante el Pleno de la Cámara de Diputados como parte del análisis del segundo Informe de Gobierno de la presidenta de Méxic, Claudia Sheinbaum.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) una propuesta de acuerdo para establecer el calendario y formato de las comparecencias del general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, y del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina.

Moreira Valdez sostuvo que estos ejercicios deben formar parte de la rendición de cuentas del Ejecutivo ante el Poder Legislativo y señaló que las comparecencias de los secretarios de Estado constituyen una obligación constitucional.

“La ciudadanía encuentra en el Congreso de la Unión el espacio legítimo para exigir explicaciones, evaluar resultados y conocer las políticas implementadas”, afirmó.

De acuerdo con la propuesta presentada por el legislador, cada funcionario tendría una intervención inicial de hasta 20 minutos; posteriormente se realizarían dos rondas de preguntas por parte de integrantes de los distintos grupos parlamentarios, seguidas de las respuestas de los comparecientes.

El formato planteado contempla además una ronda final de mensajes de conclusión por parte de las bancadas.

El legislador señaló que el objetivo es profundizar en el análisis del Segundo Informe de Gobierno y fortalecer la rendición de cuentas en asuntos relacionados con seguridad y defensa nacional.

La propuesta deberá ser analizada por la Jucopo, instancia encargada de definir los acuerdos correspondientes para la organización de los trabajos de la Cámara de Diputados.