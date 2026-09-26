Marina alista ayuda humanitaria y medios de respuesta ante avance de “Polo”

Marina alista ayuda humanitaria ante avance de Polo

La Secretaría de Marina informó que mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención ante la evolución del huracán “Polo”, que nuevamente alcanzó la categoría 5, y cuenta con recursos humanos, navales y de ayuda humanitaria preparados para atender posibles afectaciones.

Como parte de las acciones preventivas, mil despensas y 8 mil litros de agua arribaron a Manzanillo, Colima, y fueron embarcados en el ARM Isla Tiburón (BAL-01), para ser trasladados, de ser necesario, hacia las zonas que pudieran registrar mayores afectaciones.

La dependencia señaló que estos apoyos podrían ser enviados a La Paz y Santa Rosalía, Baja California Sur, dependiendo de la evolución y trayectoria del fenómeno, con el objetivo de contar con insumos disponibles para su distribución oportuna a la población.

Además, la Armada de México mantiene alistados tres buques para participar en las labores de respuesta: el ARM Usumacinta (A-412), el ARM Isla Tiburón (BAL-01) y el ARM Zapoteco (AMP-02). También arribaron tres vehículos tipo Ural y diverso material para fortalecer la capacidad logística, mientras que personal de las Brigadas de Respuesta a Emergencias permanece preparado para ser desplegado.

También señaló que cuenta con medidas precautorias en los puertos del litoral del Pacífico de acuerdo con las condiciones meteorológicas y marítimas. Entre ellas, permanece el cierre a la navegación menor en San Carlos y Bahía Magdalena, Baja California Sur.

En tanto, reportó que personal de la Décima Sexta Zona Naval, con sede en Lázaro Cárdenas, ya brinda apoyo a comunidades costeras de Michoacán afectadas por los efectos de “Polo”.

Las labores incluyen limpieza y remoción de escombros, recorridos de reconocimiento, seguridad y vigilancia, así como la colocación de 2 mil 250 costales de arena para formar una barrera de contención ante el oleaje elevado.

El personal naval también apoyó en la entrega de 232 despensas y en el traslado de habitantes hacia los albergues habilitados para su resguardo, en coordinación con autoridades de Protección Civil.

De acuerdo con el monitoreo de la Marina, el centro del huracán “Polo” se localiza en las inmediaciones de Isla Socorro, Colima, y mantiene un desplazamiento hacia el norte-noroeste, bordeando la costa occidental de la Península de Baja California.

La trayectoria prevista contempla posibles efectos en zonas cercanas a Los Cabos, La Paz y Puerto Cortés, Baja California Sur, antes de que el sistema ingrese al Golfo de California con dirección hacia la costa de Sonora, en las inmediaciones de Topolobampo y Guaymas.

La Secretaría de Marina informó que continuará con el monitoreo permanente del fenómeno y con las acciones previstas en el Plan Marina para salvaguardar a la población, sus bienes y el entorno.