Delegación empresarial francesa visitará México el 28 y 29 de septiembre

Una delegación empresarial de Francia visitará México los próximos 28 y 29 de septiembre, como parte de una misión encabezada por Nicolas Forissier, ministro delegado del Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, encargado del Comercio Exterior y del Atractivo Económico.

La Embajada de Francia en México informó que Forissier llegará acompañado por un grupo de empresarios franceses interesados en fortalecer la presencia de compañías de ese país en territorio mexicano. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer de manera detallada la agenda de reuniones que tendrá durante su visita ni todos los sectores que participarán en la misión.

La visita se realiza después de una gira que el funcionario francés llevó a cabo durante septiembre por distintos países de América Latina. Su recorrido incluyó Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador, donde también estuvo acompañado por representantes empresariales.

El objetivo de estas visitas es ampliar la presencia de empresas francesas en los mercados de la región y buscar nuevas oportunidades de intercambio comercial y de inversión.

En el caso de México, la misión empresarial llega en un momento en el que ambos países buscan fortalecer sus relaciones económicas. Business France señaló que la delegación que acompañará al ministro está integrada por empresas de sectores como infraestructura y construcción, salud y biotecnología, tecnología financiera, telecomunicaciones y agroalimentación.

Entre las empresas que forman parte de la delegación se encuentran Pavexpert, especializada en infraestructura y construcción; Isispharma y Gaz Systèmes, relacionadas con salud y tecnología; Linedata, del sector fintech; Cirpack Group, dedicada a telecomunicaciones, así como Steritech SAS, Elicit Plant y Solina, vinculadas con el sector agroalimentario y AgriTech.

Durante los dos días de actividades, las empresas francesas tendrán encuentros con autoridades, representantes del sector empresarial mexicano y posibles socios comerciales. Estos acercamientos buscan identificar proyectos y oportunidades para ampliar las operaciones de compañías francesas en México.

La Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana ha señalado que la relación económica entre ambos países atraviesa una etapa de crecimiento. Además, en 2026 Francia y México conmemoran 200 años de relaciones, por lo que se han preparado distintas actividades para fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

De acuerdo con información de Business France, México es actualmente el segundo socio económico de Francia en América Latina, después de Brasil. En 2024, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 6 mil 800 millones de euros, mientras que cerca de 700 empresas francesas tienen presencia en México.

La relación bilateral también incluye proyectos de cooperación en áreas como salud, educación, cambio climático, inclusión social y desarrollo económico. La Agencia Francesa de Desarrollo trabaja en México desde 2009 y ha participado en proyectos relacionados principalmente con el medio ambiente y la inclusión social.

La embajadora de Francia en México, Delphine Borione, expresó su satisfacción por la próxima llegada del ministro y su delegación empresarial, y confirmó que la representación diplomática recibirá a los visitantes.

Aunque todavía no se han presentado todos los detalles de la agenda, la visita representa un nuevo acercamiento entre empresarios de ambos países y podría abrir espacios para nuevos acuerdos comerciales y proyectos de inversión.

Con esta misión, Francia busca continuar fortaleciendo su presencia económica en México, mientras que las empresas participantes tendrán la oportunidad de conocer posibles socios y proyectos dentro del mercado mexicano.

La visita de Nicolas Forissier y la delegación empresarial se desarrollará durante dos días, el 28 y 29 de septiembre, en el marco de los esfuerzos de ambos países por ampliar sus relaciones comerciales y económicas.