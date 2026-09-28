Clara Luz Flores va por la revancha: es designada coordinadora de Morena en Nuevo León

Va por la revancha Clara Luz Flores se perfila para volver a competir en 2027 a la gubernatura de Nuevo León. (Alejandro Páez)

Por segunda ocasión consecutiva, Clara Luz Flores se perfila para contender por la gubernatura de Nuevo León tras ser electa como coordinadora estatal de Morena para esa entidad rumbo a las elecciones de 2027, tras imponerse a perfiles como Tatiana Clouthier y Waldo Fernández, entre otros.

Ya fue candidata de Morena en 2021

Flores Carrales ya fue candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León en 2021, cuando compitió por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León.

Superó a otros aspirantes en el proceso interno

Entre los perfiles que dejó atrás, además de Tatiana Clouthier y Waldo Fernández, están Judith Díaz, senadora con licencia de Morena; Andrés Mijes; Felipe de Jesús Cantú, exalcalde de Monterrey y actual miembro de Morena; y Jesús Elizondo Salazar, diputado con licencia de Morena.

Solicitó licencia en Gobernación para participar en el proceso

En junio de 2026, solicitó licencia como titular de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación para participar en el proceso interno rumbo a la gubernatura de 2027.

Fortalecerá la estructura de Morena rumbo a 2027

Con su nombramiento como coordinadora estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, asumirá la tarea de fortalecer la estructura política morenista y conducir la designación de coordinadores distritales y municipales rumbo a las elecciones de 2027.