Clara Luz Flores es designada coordinadora de Morena en NL; “no les voy a fallar”, asegura

Va por la revancha Clara Luz Flores se perfila para volver a competir en 2027 a la gubernatura de Nuevo León. (Alejandro Páez)

Por segunda ocasión consecutiva, Clara Luz Flores se perfila para contender por la gubernatura de Nuevo León tras ser electa como coordinadora estatal de Morena para esa entidad rumbo a las elecciones de 2027, tras imponerse a perfiles como Tatiana Clouthier y Waldo Fernández, entre otros.

Ya fue candidata de Morena en 2021

Flores Carrales ya fue candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León en 2021, cuando compitió por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León.

Superó a otros aspirantes en el proceso interno

Entre los perfiles que dejó atrás, además de Tatiana Clouthier y Waldo Fernández, están Judith Díaz, senadora con licencia de Morena; Andrés Mijes; Felipe de Jesús Cantú, exalcalde de Monterrey y actual miembro de Morena; y Jesús Elizondo Salazar, diputado con licencia de Morena.

Originaria de Monclova, Coahuila, Flores Carrales se desarrolló principalmente en Nuevo León, particularmente en General Escobedo, municipio que gobernó en tres ocasiones.

“No les voy fallar”

Entre gritos de ¡Waldo, Waldo!, la ahora coordinadora estatal de Nuevo León rindió protesta donde llamó a la unidad y recalcó que no les fallará.

“No les voy a fallar, juntos y en coordinación consolidaremos la cuarta transformación”, aseveró

Recalcó que en la transformación de Nuevo León nadie sobra y reiteró que entre todos consolidarán un proyecto que permitirá que la cuarta transformación llegue a esa entidad, que “sufre una corrupción muy alta”.

Tiempo de mujeres en Nuevo León

Acompañada de las dirigentes nacionales de Morena, Clara Luz aseveró que es tiempo de mujeres y Nuevo León ya está listo para el cambio.

“Es tiempo de mujeres, Nuevo León ya está listo, es momento de que le llegue la Cuarta Transformación”, insistió

Acusó que ese estado vive los mismos problemas que en el 2021 (cuando buscó por primera vez la gubernatura ) “pero más grandes” donde campea una corrupción muy alta.

Por ello, insistió en que Nuevo León necesita a la alianza unida para que llegue un nuevo gobierno humanista a esa entidad.