Designan a Ana Lilia Rivera como coordinadora estatal en Tlaxcala; se ausenta Alfonso Sánchez

Ana Lilia Rivera con todos los aspirantes

La senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera fue designada por Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como coordinadora estatal en Tlaxcala, rumbo a los comicios por la gubernatura de la entidad el próximo año.

Ausencia de Alfonso Sánchez marcó el anuncio

Durante el anuncio fue evidente la ausencia de Alfonso Sánchez García, presidente municipal con licencia de Tlaxcala y uno de los principales aspirantes al cargo, quien sostuvo una cerrada contienda interna con Ana Lilia Rivera.

Con esta designación, Rivera se perfila para convertirse, en los próximos meses, en la candidata de la alianza Morena-PVEM al gobierno de Tlaxcala.

“Aquí nadie sobra”, afirma Ana Lilia Rivera

Al rendir protesta como coordinadora estatal, Ana Lilia Rivera extendió la mano a todos sus contendientes internos, en una clara alusión a Alfonso Sánchez García, y aseguró que la unidad será fundamental en esta nueva etapa.

“Aquí nadie sobra y a nadie se excluye, todos somos necesarios”, afirmó.

PT también estuvo ausente del evento

Al evento tampoco acudieron representantes del Partido del Trabajo (PT), instituto político que ha reclamado un trato desigual e incluso marginal por parte de Morena hacia los aspirantes de ese partido en los procesos para definir a los coordinadores estatales.

“En Tlaxcala siempre hubo un puntero, siempre lo hubo, no fue desde ahora, fue por lo menos un año… Esa es la férrea voluntad del pueblo de Tlaxcala y esa es la calidad moral con la que yo estaré convocando para que nos sentemos a dialogar todas y todos por el bien de este gran movimiento y por la gran solidaridad que hoy merece nuestra presidenta en esta lucha histórica en defensa a la soberanía nacional”, estableció

Ana Lilia llama a la unidad

Rivera Rovera llamó a la unidad y priorizar la defensa de la transformación de México, de la transformación de Tlaxcala y de la defensa de la soberanía nacional por encima de intereses personales.

“Lo que cuesta tanto se deberá cuidar tanto también; la unidad se consolida en razón de los intereses que deben estar por encima de los individuos”.

Recalcó el llamado a la unidad para construyéramos entre todos el segundo piso de la cuarta transformación, entendiendo que la prioridad es la defensa de la transformación de México, de la transformación de Tlaxcala y de la defensa de la soberanía nacional”.

La ahora coordinadora morenista en Tlaxcala aprovechó para enviar un mensaje al pueblo de esa entidad : , “nos vamos a volver a encontrar donde siempre estoy, en las plazas públicas, en el territorio, en la calle, con alegría, con amor, con entusiasmo, mirando siempre para adelante nunca para atrás lo que viene lo que viene es lo mejor para Tlaxcala. Muchas gracias”, aseveró