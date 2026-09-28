La Gran Elotiza Nacional tomará el Zócalo de la CDMX este 29 de Septiembre

Gran Elotiza Nacional

El próximo 29 de septiembre, la capital de la Ciudad de México se convertirá en un gran punto de encuentro para celebrar el Día Nacional del Maíz. Con elotes gratuitos, actividades culturales, exposiciones, talleres y la participación de las 32 entidades del país, la Gran Elotiza Nacional será un encuentro para reconocer al maíz como alimento, patrimonio biocultural, fuente de biodiversidad y parte esencial de la identidad nacional.

La celebración tendrá una dimensión nacional: simultáneamente comunidades de las 32 entidades participarán desde sus plazas comunitarias, mientras se prevé la presencia de gobernadoras, gobernadores y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como de autoridades de Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Todos los asistentes al evento podrán conocer el trabajo de productoras y productores, así como semillas, alimentos, conocimientos y prácticas que forman parte de la extraordinaria agrobiodiversidad de México.

Este evento forma parte de una estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que tiene como principal objetivo, reconocer al maíz como cultivo prioritario, fortalecer la soberanía alimentaria, proteger los maíces nativos, impulsar el bienestar de las y los productores y contribuir a la estabilidad del precio de la tortilla.

Con la participación de las secretarías de Agricultura, Cultura y Bientestar, así como del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Medio Ambiente de la capital, se espera que el Día Nacional del Maíz vaya más allá de una fecha en el calendario y se convierta en un gran encuentro entre el campo y la ciudad.

Gran Elotiza Nacional

29 de septiembre

De 8:00 a 18:00 horas

Zócalo de la CDMX