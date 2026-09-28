Gobierno de México mantiene arriba las barreras contra la enfermedad de la rabia

El Gobierno de México a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), desarrolla una serie de acciones preventivas y de control, a través del Senasica y la Pronabive para enfrentar la rabia en especies de valor productivo.

Se trata de una enfermedad viral 100% mortal una vez que aparecen los síntomas, por ello, en México se mantiene una lucha permanente para proteger tanto a personas como animales para evitar contagios.

Esta enfermedad ataca el sistema nervioso central de los mamíferos y se transmite de animales a humanos por contacto con saliva infectada, ya sea por mordedura o por contacto con mucosas o heridas.

En el campo mexicano se deben extremar precauciones ya que si presenta un brote de rabia, se pone en riesgo la salud de los animales, las personas y la economía de las y los productores.

En las zonas rurales el principal responsable de contagio es el murciélago hematófago o vampiro común Desmodus rotundus, que habita en cuevas, árboles huecos y casas abandonadas, el cual se alimenta de sangre y al morder deja el virus en la herida.

Especies de bovinos, equinos, caprinos, ovinos y porcinos pueden llegar a contagiarse de la llamada Rabia Paralítica Bovina o Derriengue. Un brote es capaz de matar hasta una decena de animales en pocos días, lo que representa pérdidas importantes para las productoras y productores pecuarios, el cierre a la movilización y riesgo para el personal que maneja el ganado.

En el ganado el virus de la rabia tiene un periodo de incubación de 25 a 150 días. Los animales cambian de hábitos, se alejan del grupo, presentan pupilas dilatadas, pelo erizado, babeo espumoso, temblores, incoordinación del tren posterior, depresión y parálisis progresiva. Además, no hay cura una vez iniciados los síntomas.

Para enfrentar la rabia en especies de valor productivo, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), lleva a cabo una serie de acciones preventivas y de control.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) opera la Campaña Nacional para la Prevención y Control de la Rabia en Bovinos y Especies Ganaderas, con base en la NOM-067-ZOO-2007, que comprende acciones como:

Atención de notificaciones de animales sospechosos y confirmación por laboratorio.

Vacunación antirrábica del ganado susceptible.

Control de poblaciones de murciélago hematófago con captura con mallas y aplicación de vampiricida.

Capacitación a productores y médicos veterinarios.

Además, la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE) juega un papel esencial como organismo público que elabora, desarrolla y comercializa productos biológicos y químico-farmacéuticos para el diagnóstico, prevención, tratamiento, control y erradicación de enfermedades animales que afectan la salud, bienestar y productividad animal.

Produce insumos estratégicos para la campaña contra la rabia que afecta a los bovinos y otras especies ganaderas, como:

Derri Plus®: Vacuna de virus rábico inactivado cepa PV, cultivada en células BHK-21.

Derri A Plus®: Vacuna de virus rábico activo modificado de origen vampírico cepa Acatlán V-319, también en BHK-21.

Vampiri-Plus®: Ungüento vampiricida tópico, que se utiliza para el control de las poblaciones.

En el marco del Día Mundial contra la Rabia, que se celebra este 28 de septiembre, el gobierno de México recuerda a la población mantener la prevención activa, a través de acciones como la vacunación de las ,mascotas o hato ganadero. Se debe reportar de inmediato cualquier mordedura o animal con signos nerviosos al SENASICA o a un Comité de Fomento y Protección Pecuaria (CFPP) estatal.