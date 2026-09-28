Detección temprana de la aterosclerosis evitaría un infarto al miocardio

Día Mundial del Corazón En el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora este 29 de septiembre, la Sociedad Mexicana de Cardiología, subrayó que la detección temprana de la aterosclerosis, permite evitar un infarto al miocardio, ya que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en México y en el mundo

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en México y el mundo, al ocasionar una de cada tres defunciones a nivel global, principalmente porque sus síntomas son ignorados o pasan desapercibidos hasta que ya es muy tarde, destacó la Federación Mundial del Corazón.

En el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora este 29 de septiembre bajo el lema “Usa el corazón para la acción”, especialistas advirtieron que la aterosclerosis es un proceso silencioso y progresivo que puede desarrollarse desde edades tempranas sin causar molestias y, con el paso de los años, derivar en un infarto agudo al miocardio, una enfermedad vascular cerebral (EVC), insuficiencia cardíaca y otros padecimientos que comprometen la calidad y la expectativa de vida.

Aterosclerosis: el “asesino silencioso”

El doctor Pedro García Velázquez, coordinador del Día Mundial del Corazón en la Sociedad Mexicana de Cardiología (SMC), explicó que la aterosclerosis suele avanzar sin síntomas durante años, por lo que llamó a la población, al personal médico y a las autoridades sanitarias a colocar su prevención y tratamiento en el centro de las estrategias de salud cardiovascular.

Por su parte, la doctora Laura Leticia Rodríguez Chávez, jefa del Departamento de Cardiología Adultos III del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, explicó que la aterosclerosis consiste en la acumulación progresiva de grasa, colesterol y calcio en las paredes de las arterias, lo que provoca su endurecimiento y estrechamiento, reduciendo el flujo de oxígeno y nutrientes hacia órganos vitales.

La especialista alertó que, aunque una persona puede permanecer asintomática durante años, el avance de la enfermedad puede favorecer la formación de un coágulo que bloquee por completo una arteria y desencadene un infarto o un evento vascular cerebral.

Factores de riesgo pueden presentarse desde edades tempranas

Conocida como el “asesino silencioso” por la ausencia de síntomas, la aterosclerosis puede iniciar desde la infancia o la adolescencia, especialmente cuando existen factores de riesgo como colesterol elevado, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, sobrepeso, tabaquismo, estrés, mala calidad del sueño o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura.

Aunque los eventos cardiovasculares son más frecuentes después de los 65 años, los especialistas señalaron que también se han registrado casos en adultos jóvenes de entre 30 y 35 años.

Las mujeres presentan riesgos y síntomas distintos

La doctora Pamela Ramírez Rangel, coordinadora del Capítulo de Cardiopatías en la Mujer de la Sociedad Mexicana de Cardiología, subrayó que las enfermedades cardiovasculares en las mujeres requieren un enfoque de atención diferenciado.

Explicó que condiciones como el embarazo, la maternidad, el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) y la menopausia pueden incrementar el colesterol, la presión arterial y el peso corporal, favoreciendo el desarrollo de la aterosclerosis, por lo que la prevención debe mantenerse durante todas las etapas de la vida y no limitarse al periodo posterior a la menopausia.

Asimismo, señaló que persisten brechas de género en la atención hospitalaria del infarto, debido a que las mujeres pueden presentar síntomas atípicos, como náuseas, cansancio o indigestión, lo que retrasa el diagnóstico y el inicio del tratamiento, aumentando el riesgo de mortalidad.

Tomografía cardíaca ayuda a detectar placas antes de un infarto

Los especialistas destacaron que, en el caso del infarto agudo al miocardio, la mejor estrategia sigue siendo la prevención. En ese sentido, resaltaron la utilidad de la tomografía computada cardíaca, un estudio de imagen no invasivo que permite observar las arterias coronarias y detectar la presencia de calcio y placas de aterosclerosis antes de que provoquen obstrucciones importantes.

Recomendaciones para reducir el riesgo cardiovascular

El doctor Pedro García Velázquez recordó que la aterosclerosis suele comenzar desde la infancia y progresa a lo largo de la vida, por lo que adoptar hábitos saludables desde edades tempranas puede disminuir significativamente el riesgo de presentar un evento cardiovascular.

Entre las principales recomendaciones destacan: