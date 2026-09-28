Tras aparición de Amílcar Olán, Sheinbaun niega pedir la apertura de una carpeta de investigación en su contra

Este lunes, el reportero Irving Pineda, difundió la ubicación de Jorge Amílcar Olán Aparicio, quien aparentemente ha residido los últimos años en Lugano, Suiza, junto a su familia y con un bajo perfil, luego de estar involucrado con la adjudicación de diversos contratos por algunas de la sobras más sobresalientes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El nombre de Olán Aparicio ha estado vinculado al de los hermanos López Beltran por reportes en lo que se afirma que participó en el suministro de balasto para las vías ferroviarias y que habría obtenido contratos millonarios. También se han difundido documentos y grabaciones sobre negocios relacionados con otros proyectos de infraestructura del sexenio anterior.

Estas acusaciones cobraron especial relevancia después del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en diciembre de 2025, accidente en el que murieron 14 personas. Sin embargo, los señalamientos periodísticos sobre el material suministrado y las causas del accidente, no han derivado en investigaciones oficiales ante la Fiscalía General de la República.

La propia Presidenta, confirmó este lunes que previamente que existían investigaciones administrativas y penales relacionadas con Olán, aunque subrayó que cualquier actuación debía sustentarse en evidencias. y que quedaría en manos de las autoridades correspondientes.

El pasado 16 de septiembre, la fiscal, Ernestina Godoy, negó que existiera una orden de aprehensión contra Olán Aparicio o contra los hijos del expresidente por los casos mencionados.

Hasta ahora, el caso de Amílcar Olán permanece rodeado de acusaciones periodísticas y señalamientos políticos, sin que las autoridades tomen una posición respecto al alcance de las investigaciones y a la existencia de una eventual acción penal.