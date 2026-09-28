UNAM sube 10 lugares en ranking mundial de sustentabilidad universitaria

UNAM (Rogelio Morales Ponce)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) avanzó diez posiciones en el UI GreenMetric Sustainable University Rankings 2026, al pasar al lugar 76 a nivel mundial con una puntuación de 8 mil 812.5 puntos.

El resultado representa un aumento de 125 puntos respecto a la edición anterior y equivale al aprovechamiento de 88.1 por ciento de los puntos posibles. En América Latina, la Universidad pasó del sitio 15 al 11, mientras que en el ámbito nacional conservó la tercera posición.

La edición 2026 del ranking incorporó a 2 mil 16 instituciones de 110 países, una participación superior a la registrada en 2025, cuando fueron evaluadas mil 745 universidades.

El avance de la UNAM ocurrió en una edición que amplió los criterios de evaluación con la incorporación de una nueva dimensión denominada “Gobernanza y Digitalización”, que representa 11 por ciento del valor total de la clasificación.

En este rubro, la Universidad obtuvo 950 de los mil 100 puntos disponibles, equivalente a 86.4 por ciento de efectividad durante su primer año de medición.

Destaca en Gobernanza y Digitalización

La nueva dimensión considera distintos indicadores relacionados con la manera en que las instituciones incorporan la sostenibilidad a su funcionamiento, así como el uso de herramientas tecnológicas.

Entre los aspectos evaluados se encuentran el presupuesto destinado a sostenibilidad, la coordinación institucional, el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial, el liderazgo de mujeres, la integridad, la alfabetización digital y la existencia de códigos de ética.

El desempeño obtenido por la UNAM en esta categoría contribuyó al avance registrado en la clasificación mundial y representa una de las áreas destacadas de su participación en la edición de este año.

El UI GreenMetric es un sistema de clasificación creado por la Universidad de Indonesia en 2010 para evaluar las operaciones de campus universitarios, su impacto ambiental y las acciones relacionadas con la educación para la sostenibilidad.

La medición reúne instituciones de distintos países y considera diferentes aspectos de su desempeño para establecer su posición dentro del ranking.

Para la UNAM, el sitio alcanzado en la edición 2026 representa un avance y, al mismo tiempo, una base para continuar fortaleciendo su desempeño institucional en las próximas evaluaciones.