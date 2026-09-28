Tatiana Clouthier y Waldo Fernández lucen desencajados durante presentación de Clara Luz como coordinadora de la 4T en NL

Tatiana Clouthier y Waldo Fernández durante presentación de coordinadora de la 4T en Nuevo León

Los aspirantes a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, Tatiana Clouthier y Waldo Fernández, se vieron desencajados durante la presentación de Clara Luz Flores como coordinadora de la entidad.

Ante medios de comunicación, Tatiana Clouthier se negó a respaldar públicamente a Clara Luz, quien será la encargada de representar a Morena y buscará vencer a Movimiento Ciudadano en Nuevo León, actualmente gobernado por Samuel García.

Al ser cuestionada sobre su conformidad con los resultados, dijo tajantemente: “Tenemos una ganadora y ahí está el nombre… si no hubiera decidido respetarlos, no hubiera entrado en la contienda”.

Clouthier evita respaldar públicamente a Clara Luz

Luego de que medios de comunicación insistieran sobre su respaldo a Clara Luz, Clouthier dejó claro que ella acompaña el proyecto de la presidenta de México.

“Tengo la firme convicción de que a México le vaya bien. Lo que yo respaldo es el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum”, dijo, sin declarar abiertamente que respaldaría a Clara Luz.

Waldo Fernández llama a la unidad tras la designación

Al respecto, Waldo Fernández declaró que, en el momento en que los aspirantes se inscribieron para el proceso interno, aceptaron las reglas y la designación fue para su compañera Clara Luz.

“Fue un proceso de mucha altura, una contienda muy civilizada… estamos listos para que llegue la transformación a Nuevo León”, declaró a los medios tras negarse a revelar en qué lugar de las encuestas quedó y asegurar que a él no le corresponde dar esos resultados; también evitó responder si la designación de Clara Luz fue por cuestión de género.

“Lo que conviene ahora es la unidad. Estoy muy orgulloso de todo el trabajo que hice durante estos dos años y de todo el equipo que me acompañó”, comentó tras declarar que se tomará unas vacaciones.

Clara Luz destaca los resultados de las encuestas

Clara Luz reveló ante los medios de comunicación que, de las encuestas realizadas a cerca de mil 500 personas, obtuvo el 8.6 de 10 puntos; atribuyó 1.25 a Felipe de Jesús y 0.25 a Waldo Fernández.

La coordinadora también aseguró que en Nuevo León hay esperanza y es posible sacar a Movimiento Ciudadano.

“En Nuevo León hay una gran esperanza. Claro que es posible sacar a Movimiento Ciudadano de Nuevo León… Hoy estamos contando una historia en donde Nuevo León quiere gobiernos de verdad, gobiernos cercanos a la gente, gobiernos honestos y ya no quiere superficialidades. Muchas gracias”.

Clara Luz responde a los dichos de Tatiana Clouthier

Sobre las declaraciones de su compañera Tatiana Clouthier, reveló que no tenía más que decir que lo que les expresó a todas y todos sus compañeros: “Soy su humilde servidora. Estoy aquí para servirles y para servirle a Nuevo León y al movimiento”.