Anahí Sarmiento asume la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca

. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, tomó protesta a Anahí Sarmiento.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, tomó protesta a Anahí Sarmiento Pérez como nueva secretaria de Educación Pública del estado.

Con este nombramiento, el Gobierno de Oaxaca busca dar continuidad a los trabajos encaminados a fortalecer el acceso y la calidad de la educación pública, promoviendo principios de interculturalidad y el desarrollo integral de las personas.

Antes de asumir el nuevo cargo, Sarmiento Pérez se desempeñó como secretaria de las Mujeres, donde encabezó acciones orientadas a la igualdad sustantiva y a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Durante su gestión se instalaron 49 Centros Libres, se pusieron en marcha dos refugios para mujeres víctimas de violencia y se creó la primera Comisión para la Eliminación del Matrimonio y las Uniones Infantiles Tempranas y Forzadas.

El Gobierno estatal destacó que la nueva titular dará seguimiento a las políticas educativas y a los esfuerzos institucionales para fortalecer el sistema educativo en Oaxaca.