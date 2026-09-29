Calendario astronómico octubre 2026: fechas importantes y fenómenos para ver (Gabriela Pérez Montiel)

Octubre está a la vuelta de la esquina, dando inicio al último trimestre de 2026. Durante el mes, podrán observarse cuatro fenómenos astronómicos además las etapas lunares.

Aquí te traemos un calendario de fenómenos astronómicos correspondientes al mes de octubre, de acuerdo con información oficial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA por sus siglas en inglés.

4 de octubre: Saturno en oposición

El sexto planeta de nuestro sistema solar alcanzará su máxima posición, permitiendo que pueda verse durante gran parte de la noche.

Esto ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y Saturno. Manifestándose en su punto más brillante.

8-9 de octubre: lluvia de meteoros Dracónidas

Alcanzando su máximo punto la madrugada del viernes 9 de octubre; se espera un aproximado de 5 a 10 meteoros por hora.

Podrá observarse de mejor manera con un cielo oscuro en una zona amplia.

12 de octubre: Mercurio en máxima elongación oriental

En este fenómeno, Mercurio logrará alcanzar su máxima elongación hacia el este, lo que significa que estará relativamente apartado del Sol, esto permite que pueda localizarse con mayor facilidad ya que usualmente es opacado por el brillo del Sol.

Tendrá una visibilidad vespertina justo después del atardecer, debajo del crepúsculo hacia el este.

21-22 de octubre: lluvia de meteoros Oriónidas

Las Oriónidas, alcanzarán su punto máximo miércoles 21 y jueves 22. Contará con una Luna gibosa creciente, generando que las estrellas fugaces queden ocultas entre el brillo lunar.

A diferencia de la lluvia anterior, la taza de meteoros que se esperan es de 20 por hora, sim embargo, esta puede variar de acuerdo a las condiciones del año.

Calendario lunar octubre 2026

Además de los fenómenos destacados del mes, será posible observar las distintas fases de la Luna alrededor el mes de octubre: