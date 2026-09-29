Rector de la UNAM insta en San Lázaro a designar presupuesto justo a universidades

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, al tomar la tribuna en sesión solemne en la Cámara de Diputados (Especial)

Presupuesto justo para la UNAM — En el marco de los 475 años de la Universidad Nacional Autónoma de México, momento histórico que fue inscrito con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas al tomar la tribuna, instó a los legisladores a decidir de manera justa con el presupuesto que se destina para la Universidad y que serán garantía para continuar con las bases de investigación y desarrollo académico.

Leonardo Lomelí subrayó que la autorización de fondos públicos contribuye “a garantizar los recursos y las bases necesarias para que la educación pública, la investigación y la cultura estén al alcance de todas y todos”.

En el mismo tenor, apuntó que para el 2027 se propuso un presupuesto de 56 mil millones de pesos, un aumento de 4.2 por ciento respecto al del 2026, lo que debe ser equitativo, ya que los recursos para las universidades tienen “especial relevancia ante la expansión de la educación superior”.

En la misma línea, el rector de la UNAM resaltó que “la autonomía universitaria ofrece una garantía para la sociedad”, ya que “permite que la pedagogía y la investigación sigan sus preguntas y sus métodos, aún cuando sus conclusiones cuestionan intereses políticos, ideológicos o económicos”.

Sin desviarse del tema presupuestario para las instituciones de nivel superior, Leonardo Lomelí refirió que el apoyo para las universidades debe ir acompañado de información transparente sobre el uso de sus recursos y el cumplimiento de sus actividades.

Asimismo, apuntó que todas las instituciones públicas de educación superior concentran más de 60 por ciento de la matrícula nacional, por lo que desde los ciclos académicos del 2015-2016 al 2024-2025, la población estudiantil aumentó en 30 por ciento, al pasar de 4.2 millones de estudiantes a 5.5 millones de universitarios.

En este contexto, subrayó que con el crecimiento estudiantil es imperioso tener mayores recursos para contratar, formar y actualizar al personal docente, construir nuevos edificios y ampliar instalaciones, remover equipos y contar con servicios adecuados para ofrecer a sus estudiantes.

El rector de la UNAM insistió en que cada nuevo centro educativo necesita herramientas para cumplir su propósito y que la ampliación de la cobertura debe apoyarse en una formación de calidad y en instituciones con capacidad para atender las demandas de sus comunidades.

La Crónica de Hoy 2026