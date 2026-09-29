Pensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años: ¿Está abierto el registro? (PexelsPensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años: ¿Está abierto el registro?)

La Pensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años se otorga a personas con alguna discapacidad permanente; sin embargo, el rango de edad depende de la entidad federativa en la que se encuentre la persona. Las convocatorias abren a lo largo del año, por lo que aquí te decimos todo lo que debes saber para solicitar este apoyo mexicano.

¿Está el registro abierto para la Pensión Bienestar de 30 a 64 años?

De acuerdo al portal del Gobierno de México, la convocatoria para solicitar la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad se encuentra cerrada, por lo que recomienda estar al pendiente de los canales oficiales.

Sin embargo, para las personas que ya cuentan con el apoyo, actualmente se encuentra abierto el registro para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá vincular la información de cada paciente con un expediente médico electrónico.

Programa: Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad

Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad Rango de edad: De 30 a 64 años

De 30 a 64 años Estatus del registro : Cerrado

: Cerrado Monto del apoyo: 3,300 pesos bimestrales

Cabe aclarar que, en 24 entidades, la pensión se entrega de 0 a 64 años, mientras que en las otras 8 entidades se otorga de los 0 a los 29 años, y solo continúa hasta los 64 en localidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación.

¿Qué requisitos y documentos necesitas para registrarte en la Pensión Bienestar de 30 a 64 años?

Estos son los requisitos que se necesitan para solicitar la Pensión Bienestar de 30 a 64 años:

Tener discapacidad permanente.

Tener nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o naturalización.

ya sea por nacimiento o naturalización. En aquellas entidades con convenio de universalidad , tener de 0 a 64 años de edad.

, tener de En las entidades que no cuentan con el convenio, deben tener de 0 a 29 años; no obstante, se extenderá hasta los 64 años en los municipios indígenas, afromexicanos o con alto grado de marginación.

Mientras que estos son los documentos que serán necesarios presentar una vez abierto el registro:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP de reciente impresión

Comprobante de domicilio

Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente.

En caso de registrar a la persona auxiliar, serán necesarios los mismos documentos.