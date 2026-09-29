Carrera por la salud mental, busca visibilizar esta condición y vencer estigmas

Salud mental Importante visibilizar la necesidad de atender la salud mental de las personas y buscar ayuda cuando no se está bien. En el país apenas hay 5,500 profesionales psicólogos y psiquiatras para atender la gran demanda

El tema de la salud mental, se ha convertido en una prioridad en la atención a las personas, si se toma en cuenta que una de cada cuatro, padece una condición o vive con algún trastorno de esta índole.

Maureen Terán, fundadora de la organización “Es Tiempo de Hablar”, enfatizó, en conferencia de prensa, que aunque hoy en día se ha comenzado a hablar más de temas de la salud mental como ansiedad o depresión, tan sólo por mencionar algunas, muchas personas todavía viven con el miedo de hablar de estas problemáticas que impactan su calidad de vida, por estigmas que prevalecen en la sociedad.

“Muchas personas viven en silencio estas situaciones emocionales, y les cuesta mucho trabajo reconocer que no están bien, o que acuden al psicólogo, o al psiquiatra por el estigma, y es que 9 de cada 10 consideran que el estigma y la discriminación afecta significativamente a sus vidas”.

No hay suficientes especialistas de salud mental en el país

En su oportunidad, la doctora Sol Durand Arias, psiquiatra, del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, refirió que históricamente la atención a la salud mental ha estado rezagada.

El principal reto, dijo, es el acceso a poder recibir atención, derivado de varios factores, como un sistema de salud que no cuenta todavía con un primer nivel de atención para la salud mental, y comiencen a ser atendidas las personas en el primer nivel, porque en el país hay alrededor de 5,500 psiquiatras y psicólogos, no es suficiente para atender a tantos millones de personas.

Se necesita, abundó, implementar estrategias para que médicos de otras especialidades como médicos generales puedan empezar a brindar atención en temas de depresión y ansiedad que son los trastornos más comunes y dejar para los especialistas los trastornos más complejos.

Respecto a la prevalencia estimó que en México como en el resto del mundo, 1 de cada 10 personas tiene depresión 7de cada 50 algún trastorno de ansiedad, 3res de cada 100 algún trastorno bipolar y 1 de cada 100 un trastorno de esquizofrenia, padecimientos altamente prevalentes y discapacitantes, que generan problemas en las interacciones sociales, familiares incluso laborales y años perdidos por discapacidad.

La especialista recomendó a las personas en general, pero en particular a quienes viven con alguna condición de salud mental, procurar con especial énfasis: mantener una alimentación saludable y equilibrada, dormir las horas suficientes, practicar algún ejercicio.

“La activación física es uno de los pilares de las medidas no farmacológicas en el tratamiento, porque se liberan endorfinas que generan bienestar, y aunque no va a ser suficiente, porque no sólo por hacer ejercicio voy a estar bien, pero es parte importante del tratamiento. La activación física genera también bienestar emocional”.

carrera por la salud mental V Carrera "Por el Bienestar y la Salud Mental", este 10 de octubre en el Bosque de Chapultepec, busca visibilizar la importancia de atender la salud mental de las personas, vencer estigmas y perder el miedo, y a buscar y pedir ayuda cuando no se está bien

Carrera por la salud mental

Ante ello, y con el objetivo de generar mayor conciencia social y la importancia de diagnosticar y detectar a tiempo algún padecimiento de la salud mental y la importancia de atenderse, Maureen Terán adelantó que el próximo sábado 10 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, se realizará la V edición de la carrera “por el bienestar y la salud mental”, bajo el lema “”Hagamos visible lo invisible", en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, a las 7 de la mañana, con categorías de 3, 5 y 10 kilómetros.

Ello, enfatizó, ante la necesidad de que la sociedad en su conjunto comencemos a ver enfermedades como cualquier otra, y que las personas tienen derecho y tampoco tiene nada de malo acudir con un especialista de la salud mental, como se acude con cualquier otro especialista que atiende otras enfermedades del cuerpo, porque “muchas personas por el miedo a ser juzgadas, muchas veces prefieren callar, y no hablan de qué tienen, cómo se sienten, y que necesitan del apoyo de un profesional.

Aumento en los suicidios, obliga a la reflexión

En este mismo contexto, Maureen Terán enfatizó la importancia de tomar mayor consciencia por parte de la sociedad en su conjunto, así como de padres, especialistas de la salud mental, autoridades y gobiernos, ya que refirió que con base en datos del INEGI, en el 2025, se registraron en nuestro país 8,709 suicidios, que no sólo es una cifra, sino que eran: padres, hijos, hijas, hermanos, personas que hoy siguen haciendo falta en sus familias.

“La salud mental no significa solo hablar de enfermedad, sino hablar también de prevención, información, acompañamiento y brindarles esperanza a estos pacientes”, subrayó, al tiempo que compartió que cuando ella recibió su diagnóstico de bipolaridad, “entendí que no solamente el reto era vivir con ese trastorno, sino también vivir con el estigma y todos los prejuicios que existen alrededor también tuve que enfrentar miedo a ser etiquetada, porque no soy bipolar: vivo con bipolaridad”, aseveró.

Nalleli García, de la Fundación MetLife, mencionó que algunos estudios dejan ver la importancia de atender la salud mental, ya que 8 de cada 10 mexicanos han experimentado algún síntoma relacionado con la salud mental como: estrés, ansiedad, agotamiento o depresión, 2 de cada tres personas no han consultado un profesional de la salud mental.

Lo anterior, deja ver la necesidad evidente de atender esta situación de salud y vencer esa enorme brecha de sensibilización, de prevención y acceso oportuno para tener apoyo.