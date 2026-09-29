SENEAM cumple 48 años y opera en 63 aeropuertos del país

SENEAM cumple 48 años

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) cumplirá 48 años el próximo 3 de octubre, periodo en el que ha mantenido sus operaciones para apoyar el tránsito seguro de aeronaves en el espacio aéreo nacional, mediante servicios de control, comunicación y vigilancia meteorológica.

El organismo, adscrito a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), opera en las torres de control de 63 aeropuertos del país y cuenta con una plantilla de 2 mil 657 trabajadores especializados, entre controladores de tránsito aéreo, despachadores, meteorólogos aeronáuticos, ingenieros y personal de apoyo.

Servicios para la navegación aérea

Desde su creación, el 3 de octubre de 1978, SENEAM tiene entre sus principales funciones proporcionar servicios de ayuda a la navegación aérea, como meteorología, radioayudas, telecomunicaciones aeronáuticas y control de tránsito aéreo.

Estas actividades buscan que las aeronaves circulen conforme a las normas de seguridad establecidas y que las operaciones se desarrollen con fluidez y orden. Para ello, el organismo también formula programas de corto, mediano y largo plazo relacionados con el desarrollo de los servicios, la construcción de instalaciones y las inversiones necesarias.

Sus labores se realizan con base en las leyes, los convenios internacionales, los reglamentos y las disposiciones emitidas por las autoridades competentes. Además, el personal trabaja en turnos continuos para mantener la operación de los servicios durante las 24 horas.

Vigilar las condiciones meteorológicas

Como parte de su infraestructura, SENEAM cuenta con tres radares meteorológicos instalados en puntos estratégicos: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Aeropuerto Internacional de Tulum y la estación de Colpos, en Texcoco, que brinda cobertura al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y su área circundante.

Estos equipos permiten a los meteorólogos vigilar las condiciones atmosféricas y elaborar pronósticos de tormentas y lluvias que podrían afectar las operaciones aéreas. La información meteorológica es uno de los elementos que contribuyen a la toma de decisiones para mantener la seguridad de los vuelos.

El organismo también dispone de 76 radiofaros distribuidos estratégicamente en el territorio nacional. Estos dispositivos funcionan como ayudas a la navegación, ya que permiten a los pilotos sintonizar una señal para conocer el rumbo y la distancia de la aeronave respecto a una referencia determinada.

Una red de telecomunicaciones aeronáuticas

Otra de las herramientas con las que cuenta SENEAM es su red privada de telecomunicaciones aeronáuticas, integrada por enlaces privados redundantes, conexiones de fibra óptica y enlaces satelitales.

Esta infraestructura permite mantener la continuidad de los distintos servicios que requiere la navegación aérea y facilita el intercambio de información necesaria para las operaciones.

A casi cinco décadas de su creación, el organismo mantiene como objetivo brindar servicios de navegación aérea con seguridad, fluidez, calidad y orden, mediante el trabajo de su personal especializado y el uso de sistemas de comunicación, control y vigilancia meteorológica en el espacio aéreo mexicano.