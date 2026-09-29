Abiertas nuevas líneas de investigación en caso Ayotzinapa: SEGOB CIUDAD DE MÉXICO, 29SEPTIEMBRE2026.- Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de SEGOB, responde a preguntas de comunicadores tras el informe del día de ayer en que se declararon la nuevas líneas de investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzianapa, en el que destaca el uso de una funeraria como presunto punto al que pudieron ser llevados los jóvenes. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa mantiene abiertas nuevas líneas que, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, podrían contribuir a esclarecer el paradero de los jóvenes; no obstante las autoridades evitaron adelantar conclusiones sobre su destino.

“Tenemos elementos en la investigación que nos están llevando a líneas, que nos pueden llevar al paradero, o que nos pueden llevar a las responsabilidades de quienes cometieron estos horribles hechos”, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.

Entrevistado en el Senado, afirmó que las pesquisas continúan avanzando a partir de nuevos elementos incorporados al expediente y que éstos están permitiendo explorar distintas rutas de investigación.

Cuestionado sobre qué tan cerca se encuentran las autoridades de establecer qué ocurrió con los estudiantes desaparecidos, el funcionario señaló que existen elementos que están llevando a los investigadores hacia líneas que podrían conducir al esclarecimiento de los hechos y, eventualmente, al paradero de los jóvenes.

Sin embargo, evitó proporcionar mayores detalles al considerar que hacerlo podría anticipar información que todavía forma parte de las pesquisas.

El subsecretario sostuvo que cualquier anuncio sobre un posible avance sustancial tendría que hacerse con responsabilidad y una vez que existan elementos suficientes para respaldarlo.

Por ello, rechazó adelantar una conclusión sobre el destino de los normalistas.