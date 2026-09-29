La UNAM ofrece consultas cardiológicas a bajo costo: así puedes solicitar un chequeo en la UDEP

Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Prioritarias La Facultad de Medicina de la UNAM brindará valoraciones cardiometabólicas a bajo costo tanto para la comunidad universitaria como público general.

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha puesto en marcha la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Prioritarias (UDEP), un nuevo espacio de atención médica abierta a todo el público mediante un modelo integral de prevención y medicina de precisión que, según fue presentado, “une la ciencia de vanguardia con un profundo compromiso comunitario”.

En el boletín UNAM-DGCS-576, la institución universitaria detalló que las valoraciones cardiometabólicas en este espacio contarán con estándares de alta calidad y costos “por debajo de cualquier otro lugar donde se pueden realizar los estudios médicos”, además de impulsar proyectos de investigación y docencia.

¿Qué es la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Prioritarias de la UNAM?

La Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Prioritarias (UDEP) es un proyecto encabezado por investigadoras y especialistas de la entidad universitaria, tales como:

Alejandra Madrid Miller , titular de la UDEP y de la Unidad de Diagnóstico Cardiometabólico.

, titular de la UDEP y de la Unidad de Diagnóstico Cardiometabólico. Ingeborg Becker Fauser , jefa de la División de Investigación.

, jefa de la División de Investigación. Rosa María Wong Chew , jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica.

, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica. Miguel Leonardo García León , responsable del área de Enfermedades Infecciosas.

, responsable del área de Enfermedades Infecciosas. Gabriela Borrayo Sánchez, secretaria general de la facultad.

En el mensaje inaugural de este nuevo espacio, que depende de la División de Investigación, la directora de la Facultad de Medicina y doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, destacó que la UDEP representa “una transformación en el paradigma de la atención médica tradicional” al impulsar un modelo capaz de anticipar riesgos, realizar diagnósticos oportunos y de alta precisión, y orientar intervenciones tempranas.

Por lo tanto, la Unidad iniciará valoraciones cardiometabólicas a bajo costo para identificar factores de riesgo antes de que estos evolucionen a enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en el país.

“Lo que nos hace diferentes y permite ofrecer una propuesta de valor única, es brindar certeza clínica y documental, rapidez en el diagnóstico y el respaldo de la UNAM”, declaró García León, uno de los especialistas que encabezan el servicio.

Consultas cardiológicas UNAM a bajo costo: ¿cómo solicitar la atención médica UDEP?

Contrario al modelo tradicional de atención médica en México, la Unidad de Diagnóstico Cardiometabólico de la UDEP brindará el servicio a la población, tanto perteneciente a la comunidad universitaria como público general, que presenta factores que podrían contribuir al desarrollo de padecimientos crónico-degenerativos; en resumen, su objetivo se centra en el diagnóstico temprano.

El costo de los chequeos cardiometabólicos brindados por la UDEP no serán gratuitos, sin embargo, su cuota estará por debajo a la del sector privado y no se limitará a la comunidad UNAM.

Las personas interesadas pueden solicitar su consulta y estudio a través de los siguientes canales de atención:

Según lo señala la Unidad, la combinación de sus modelos de diagnóstico y análisis tiene por objetivo mejorar la detección temprana, la estratificación de riesgo y la implementación de intervenciones personalizadas.