CONDUSEF alerta por fraudes financieros mediante SMS y WhatsApp en Jalisco

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) alertó sobre el incremento de fraudes financieros realizados mediante mensajes de texto y WhatsApp, una modalidad que busca generar miedo, ansiedad o sensación de urgencia para inducir a las personas a abrir enlaces, proporcionar información personal o contactar a los defraudadores.

Durante la Precuela de la Semana Nacional de Educación Financiera 2026, realizada el 28 y 29 de septiembre en Jalisco, el presidente nacional de la CONDUSEF, Óscar Rosado Jiménez, explicó que las formas de fraude han evolucionado junto con el uso de los servicios financieros digitales.

Aunque las llamadas telefónicas continúan entre los mecanismos utilizados, los delincuentes recurren cada vez más a mensajes que advierten falsamente sobre supuestos bloqueos de cuentas, multas de tránsito, problemas con el SAT o compras no reconocidas.

“A través del celular y de los mensajes es que están atrapando, desafortunadamente, a las víctimas”, señaló Rosado Jiménez.

Más de 45 mil acciones de defensa en Jalisco

Entre enero y agosto de 2026, la CONDUSEF realizó 45 mil 259 acciones de defensa en Jalisco, de las cuales 33 mil 357 correspondieron a asesorías y 11 mil 902 a reclamaciones presentadas por usuarios de servicios financieros.

Del total de reclamaciones, 5 mil 159, equivalentes a 43.3 por ciento, estuvieron relacionadas con posibles fraudes. De estos casos, 4 mil 745 correspondieron a usuarios de la banca múltiple.

La banca múltiple concentró 74.1 por ciento de las reclamaciones registradas en el estado, con 8 mil 820 casos. Le siguieron las aseguradoras, con 15.3 por ciento, y las SOFOM E.N.R., con 3.1 por ciento.

Jalisco, además, representó 8.5 por ciento de las reclamaciones registradas a nivel nacional.

Aumentan reclamaciones de usuarios de banca digital

Los datos de la CONDUSEF muestran también un cambio en el perfil de las personas afectadas. Entre enero y agosto de 2026, las reclamaciones bancarias de usuarios de entre 30 y 39 años aumentaron 40.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

En el grupo de 40 a 49 años el incremento fue de 36.7 por ciento, mientras que entre personas de 50 a 59 años las reclamaciones aumentaron 27.3 por ciento.

Rosado Jiménez señaló que anteriormente los fraudes se concentraban en mayor medida entre personas adultas mayores, particularmente mediante llamadas a teléfonos fijos. Sin embargo, la expansión del uso de teléfonos celulares y de los servicios financieros digitales también modificó las formas empleadas para cometer estos ilícitos.

Las reclamaciones relacionadas con banca digital aumentaron 298.3 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

Guadalajara y Zapopan concentran la mayoría de casos

En cuanto a la distribución territorial de las reclamaciones bancarias, Guadalajara registró 2 mil 478 casos, seguida de Zapopan, con 2 mil 296; Tlaquepaque, con 585; Tlajomulco, con 459, y Tonalá, con 393.

En conjunto, estos cinco municipios concentraron 70.4 por ciento de las reclamaciones de banca múltiple en Jalisco.

Entre los productos relacionados con posibles fraudes, las tarjetas de crédito acumularon 2 mil 335 reclamaciones, frente a mil 961 en el mismo periodo de 2025. En tanto, los casos relacionados con cuentas de ahorro pasaron de 156 a 239.

Las principales causas incluyeron consumos no reconocidos, que aumentaron de 2 mil 733 a 3 mil 100 casos; transferencias electrónicas no reconocidas, que pasaron de 722 a 778, y disposiciones de efectivo no reconocidas en cajeros automáticos, que aumentaron de 212 a 261.

CONDUSEF llama a fortalecer educación financiera

Durante el encuentro realizado en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, el titular de la CONDUSEF destacó la importancia de fortalecer la educación financiera ante el crecimiento de las operaciones realizadas mediante teléfonos celulares y plataformas digitales.

Rosado Jiménez también subrayó la importancia de mantener hábitos financieros que permitan evitar el sobreendeudamiento y señaló que el crédito puede utilizarse como una herramienta para emprender, crecer o mejorar las condiciones de vida, siempre que se mantenga dentro de la capacidad de pago.

La CONDUSEF continuará con actividades de orientación y asesoría para usuarios de servicios financieros como parte de los trabajos rumbo a la Semana Nacional de Educación Financiera 2026, programada del 15 al 18 de octubre en la Ciudad de México.