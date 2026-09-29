IMIPAS ejecuta acciones para fortalecer la restauración del Lago de Pátzcuaro

IMIPAS fortalece la restauración del Lago de Pátzcuaro

El Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), participó en la liberación de 10 mil juveniles del pez acúmara (Algansea lacustris) para contribuir a la restauración socioambiental de la cuenca del Lago de Pátzcuaro, en Michoacán.

Esta acción forma parte del proyecto ITSÏ SÏRUKUNI, que significa “tejer el agua” en purépecha y está orientado a promover la participación comunitaria activa y fortalecer la gestión sostenible del territorio.

Este proyecto integra a las y los pescadores del lago, con quienes se establecieron espacios de diálogo para intercambiar conocimientos científicos y saberes locales, además de acordar estrategias para el repoblamiento, monitoreo y conservación de la especie.

Por su parte, el IMIPAS, a través del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) Pátzcuaro, coordinó la primera jornada de liberación de 10 mil juveniles en la comunidad de Ihuatzio, ubicada en la ribera del lago. Esta es apenas la primera de cuatro jornadas adicionales para alcanzar la meta programada de 50 mil organismos sembrados.

De manera paralela, en conjunto con el Centro Regional del Bajío del Instituto de Ecología (INECOL) y con el respaldo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), se atienden otras problemáticas de la cuenca, como la pérdida de biodiversidad y de recursos de importancia pesquera, alimentaria, social y cultural.

Para que esta actividad prospere de la mejor forma, la institución convoca a las y los pescadores a evitar el uso de redes de arrastre u otras artes de pesca que capturan juveniles, así como a suspender temporalmente la actividad pesquera en la zona durante los tres días previos y posteriores a cada repoblamiento.

La medida es clave debido a la importancia ecológica, pesquera, alimentaria y cultural de la acúmara. Junto con el pescado blanco y el achoque, esta especie es un referente de la pesca tradicional y de la identidad de más de 800 pescadoras y pescadores de la ribera y de los pueblos purépechas.

El CRIAP Pátzcuaro ha desarrollado durante los últimos 10 años una labor continua orientada a la recuperación, conservación y aprovechamiento sustentable de las especies nativas del lago.

El objetivo de estas estrategias es mantener una producción constante de crías de acúmara mediante técnicas acuícolas, generar avances tecnológicos para su cultivo y disponer de organismos destinados a la conservación y repoblamiento.