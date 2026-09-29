Huracán Polo deja saldo blanco en Baja California Sur; autoridades alertan por impacto en Sonora

Huracán Polo deja saldo blanco en Baja California Sur

El huracán Polo, categoría 2, impactó durante la medianoche en las inmediaciones de la localidad de Las Barrancas, en el municipio de Comondú, Baja California Sur, donde dejó lluvias, encharcamientos y caída de árboles, pero sin pérdidas humanas, informaron autoridades federales y estatales.

Durante el enlace realizado en la conferencia matutina, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, destacó que los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé registraron saldo blanco tras el paso del fenómeno meteorológico.

El mandatario estatal agradeció el respaldo de las instituciones federales y reconoció la participación de la población, que siguió las recomendaciones de Protección Civil y acudió a los refugios temporales.

De acuerdo con el reporte presentado por Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, con información del Servicio Meteorológico Nacional correspondiente a las 6:00 horas, el centro de Polo se ubicaba a 105 kilómetros de Loreto y 145 kilómetros de Guaymas, Sonora, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora.

La funcionaria explicó que el ciclón continuaría su desplazamiento hacia las costas de Sonora, donde se esperaba que impactara como huracán categoría 1 entre las 8:00 y 9:00 horas.

Sin afectaciones mayores en Baja California Sur

Velázquez informó que en Baja California Sur se registraron principalmente anegaciones viales a nivel de banqueta, escurrimientos, encharcamientos y caída de árboles y ramas.

Los servicios de electricidad y agua permanecían funcionando en Comondú, Mulegé y Loreto, mientras que las autoridades realizarían durante el día recorridos para evaluar posibles daños materiales.

Alrededor de 700 personas permanecieron en refugios temporales durante el paso del huracán y comenzarían a regresar a sus hogares durante este martes.

Para atender la emergencia participaron 6 mil 827 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, además de elementos y personal de instituciones como el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, municipios y organismos de atención de emergencias.

El gobernador señaló que las condiciones permitieron mantener bajo control la situación y subrayó que la prioridad fue proteger a la población.

Sonora mantiene alerta por llegada de Polo

Ante el desplazamiento del huracán hacia Sonora, Protección Civil informó que mantiene comunicación con las autoridades estatales, que implementaron acciones preventivas y realizaron llamados a la población para mantenerse resguardada.

Laura Velázquez pidió especial atención para Guaymas y municipios cercanos, debido a que el fenómeno meteorológico podría ingresar a territorio sonorense durante la mañana como huracán categoría 1.

Aunque se prevé una menor intensidad respecto a su impacto en Baja California Sur, las autoridades recomendaron a la población mantenerse en lugares seguros y atender las indicaciones oficiales.

También vigilan a la tormenta tropical Rachel

Durante el informe, Protección Civil señaló que la tormenta tropical Rachel continúa desplazándose de manera paralela al territorio nacional y avanzando hacia el océano Pacífico.

El sistema se ubicaba a 430 kilómetros de Lázaro Cárdenas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su trayectoria y evolución.

Velázquez informó que continuará el monitoreo de las condiciones meteorológicas y que se realizará una evaluación de daños en Baja California Sur junto con el gobierno estatal.