Las apuestas de Morena para el 2027: conoce a las y los virtuales candidatos de la 4T para las 17 gubernaturas en juego

Coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transdormación Geraldine Ponce, aspirante a la coordinación estatal de Morena en Nayarit; Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena; Jasmine María Bugarín Rodríguez, coordinadora estatal designada para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Nayarit. Foto: Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

En menos de un año, 17 estados de la República Mexicana estarán eligiendo a sus próximos dirigentes con las gubernaturas en juego. Morena y sus aliados buscan mantener 12 de estas entidades federativas y ganar cinco de los ocho en los que no gobierna actualmente. Ahora, este pasado lunes 28 de septiembre, el partido oficialista anunció a quienes “coordinarán la defensa de la Cuarta Transformación” y que serían virtuales candidatos y candidatas a dichos cargos de elección popular.

Nora Ruvalcaba Gámez - Aguascalientes

La senadora con licencia es una de las figuras con mayor trayectoria de Morena en Aguascalientes. Antes de incorporarse al partido militó en el PRD y posteriormente participó en la construcción de la estructura morenista en la entidad, de la que fue presidenta estatal entre 2012 y 2015. También fue delegada de los Programas para el Desarrollo y subsecretaria de Educación Media Superior durante el gobierno federal.

Ruvalcaba ya había competido por la gubernatura de Aguascalientes en 2010, por el PRD, y en 2016 por Morena; en 2022 volvió a contender por Morena. Su experiencia partidista y sus anteriores campañas estatales fueron parte de la trayectoria con la que llegó a la coordinación de 2027.

Julieta Ramírez Padilla - Baja California

La senadora con licencia es uno de los perfiles jóvenes de Morena y ha desarrollado buena parte de su carrera dentro de la estructura del partido en Baja California.

Es abogada por la Universidad Autónoma de Baja California y comenzó su trayectoria política vinculada al equipo de Marina del Pilar Ávila, cuando ésta era alcaldesa de Mexicali. Posteriormente fue diputada federal y llegó al Senado en 2024. La dirigencia de Morena ha presentado su trayectoria como parte del relevo generacional del partido y destacó su formación dentro del movimiento desde su etapa estudiantil.

Manuel Alejandro Cota Cárdenas - Baja California Sur

Cota Cárdenas es diputado federal por el Partido Verde y llegó al proceso interno de Morena como integrante de la coalición oficialista. Es hijo del exgobernador Leonel Cota Montaño y cuenta con experiencia legislativa federal. Para la definición de 2027 se incorporó al proceso de Morena, aunque mantiene su pertenencia parlamentaria al PVEM. Su selección responde al acuerdo político mediante el cual el Partido Verde encabezará la candidatura de la coalición en Baja California Sur.

Pablo Gutiérrez Lazarus - Campeche

Fue presidente municipal de Carmen y construyó buena parte de su trayectoria política en ese municipio. Ha ocupado cargos públicos y partidistas en Campeche y mantuvo una relación política cercana con el proyecto encabezado por la gobernadora Layda Sansores. Morena destacó su experiencia en el servicio público, su participación en el movimiento y su trayectoria en Ciudad del Carmen al presentarlo como coordinador estatal.

Cruz Pérez Cuéllar - Chihuahua

El actual presidente municipal de Ciudad Juárez, con licencia para participar en el proceso interno, cuenta con una trayectoria política que comenzó en el PAN, partido en el que militó durante varios años y por el que fue diputado federal. Posteriormente pasó por Movimiento Ciudadano y llegó a Morena, partido con el que fue senador y después alcalde municipal.

También ha ocupado cargos legislativos locales, federales y fue dirigente estatal del PAN. Su experiencia política en Chihuahua y su actual posición al frente del principal municipio fronterizo del estado fueron parte de los antecedentes con los que llegó a la definición interna de Morena.

Rosa María Bayardo Cabrera - Colima

Fue presidenta municipal de Manzanillo y anteriormente ocupó responsabilidades legislativas y administrativas, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Económico del estado. Su trayectoria política se ha desarrollado principalmente dentro de Morena y estuvo vinculada con el proyecto de la gobernadora Indira Vizcaíno. Durante su gestión municipal, el gobierno estatal destacó la coordinación entre las administraciones estatal y municipal. Morena la designó coordinadora después de un proceso interno en el que participaron otros perfiles del partido.

Beatriz Mojica Morga - Guerrero

La senadora con licencia cuenta con una trayectoria de varias décadas dentro de la izquierda mexicana. Comenzó su carrera en el PRD, donde ocupó cargos partidistas y posteriormente fue secretaria de Desarrollo Social de Guerrero, diputada federal y senadora. También compitió por la gubernatura de Guerrero en 2015. En los últimos años se incorporó a Morena y llegó nuevamente al Senado en 2024. Su experiencia en cargos públicos, legislativos y partidistas en Guerrero fue uno de los elementos que acompañaron su designación como coordinadora estatal.

Carlos Torres Piña - Michoacán

Torres Piña desarrolló originalmente su carrera política en el PRD, donde ocupó cargos de organización y dirección partidista y fue diputado federal. Posteriormente se incorporó a Morena y formó parte del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla como secretario de Gobierno. En 2026 dejó temporalmente la Fiscalía General del Estado para participar en el proceso interno de Morena. Su experiencia legislativa, partidista y dentro de la administración estatal lo convirtió en el perfil seleccionado para encabezar la coordinación rumbo a 2027.

Jasmine Bugarín Rodríguez - Nayarit

La senadora con licencia pertenece al Partido Verde y su designación forma parte de los acuerdos entre Morena y sus aliados para 2027. Bugarín comenzó su carrera en el PRI, donde ocupó cargos juveniles y partidistas y fue diputada federal; posteriormente se incorporó al Partido Verde, del que llegó a ser secretaria general en Nayarit. Actualmente es senadora por el PVEM. Para esta definición, Morena explicó que se aplicó un ajuste de género después de evaluar los resultados del proceso interno, por lo que Bugarín encabezará el proyecto de la coalición en Nayarit.

Clara Luz Flores Carrales - Nuevo León

Tras un paso como alcaldesa de General Escobedo una experiencia previa por la gubernatura de Nuevo León en 2021 como candidata de Morena. Posteriormente se incorporó al gobierno federal como subsecretaria en la Secretaría de Gobernación. Para el proceso de 2027 volvió a participar en la definición interna de Morena y fue seleccionada mediante las encuestas realizadas por el partido. Su experiencia como alcaldesa, funcionaria federal y candidata a la gubernatura forma parte de la trayectoria con la que fue designada coordinadora estatal.

Santiago Nieto Castillo - Querétaro

Nieto es abogado y especialista en derecho electoral y administración pública. Fue magistrado electoral, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y encabezó la Unidad de Inteligencia Financiera durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Durante el actual sexenio ya fue director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Su experiencia en instituciones electorales, procuración de justicia y combate a delitos financieros le dio un perfil de alcance nacional antes de ser seleccionado por Morena para encabezar los trabajos rumbo a la gubernatura de Querétaro.

Eugenio “Gino” Segura Vázquez - Quintana Roo

Con 32 años, Segura es uno de los perfiles más jóvenes seleccionados para 2027. Es economista por el ITAM y desarrolló su trayectoria principalmente en la administración pública de Quintana Roo: ocupó cargos en el Congreso estatal y el Ayuntamiento de Benito Juárez y posteriormente fue secretario de Finanzas y Planeación durante el gobierno de Mara Lezama. En 2024 llegó al Senado y solicitó licencia en 2026 para participar en el proceso interno. Su experiencia administrativa y legislativa, además de su trabajo político en el estado, fueron elementos centrales de su perfil.

Elí César Cervantes Rojas - San Luis Potosí

Docente y político originario de San Luis Potosí, Cervantes Rojas se incorporó a Morena desde sus primeros años y ocupó responsabilidades dentro de la estructura estatal del partido. Fue candidato a diputado federal, posteriormente senador suplente por Morena y titular del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí. A diferencia de otros estados, su designación no surgió de una encuesta entre los perfiles registrados.

Imelda Castro Castro - Sinaloa

La senadora con licencia tiene una trayectoria de varias décadas en la izquierda política de Sinaloa. Participó inicialmente en movimientos sociales y posteriormente militó en el PRD, donde llegó a ocupar responsabilidades de dirección estatal, antes de incorporarse a Morena. Ha sido diputada local y senadora, y dentro de la Cámara alta ha ocupado cargos en la Mesa Directiva. Su experiencia legislativa y partidista, así como su presencia dentro de Morena en Sinaloa, fueron antecedentes de su designación como coordinadora estatal rumbo a 2027.

Lorenia Valles Sampedro - Sonora

La senadora con licencia cuenta con experiencia legislativa y partidista. Antes de incorporarse a Morena militó durante varios años en el PRD, donde ocupó distintos cargos en Sonora y a nivel nacional. Posteriormente se integró a Morena y en 2024 llegó al Senado por mayoría relativa. En la Cámara alta ha presidido la Comisión de Minería y participa en comisiones relacionadas con Bienestar, Energía, Economía y Medio Ambiente. Morena la seleccionó como coordinadora estatal después de un proceso interno en el que también participaron otros perfiles del estado.

Ana Lilia Rivera Rivera - Tlaxcala

La senadora con licencia es una de las figuras con mayor trayectoria histórica dentro de la izquierda y Morena en Tlaxcala. Antes de la creación de Morena militó en el PRD y participó en las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente formó parte de la construcción del partido en Tlaxcala y fue integrante de su primer comité fundacional estatal. Ha sido diputada local, diputada federal y senadora, además de presidir la Mesa Directiva del Senado durante el segundo año de la LXV Legislatura. Su experiencia partidista y legislativa fueron factores centrales en su selección para encabezar el proceso de 2027.

Verónica Díaz Robles - Zacatecas

La senadora con licencia construyó buena parte de su trayectoria política en Zacatecas dentro del proyecto encabezado por el grupo político de los Monreal. Fue coordinadora de campañas de David Monreal en sus aspiraciones por la gubernatura y posteriormente ocupó la delegación de los Programas para el Desarrollo en Zacatecas. En 2024 llegó al Senado por Morena. Su experiencia en la operación territorial y en la administración de programas federales contribuyó a consolidar su presencia política en el estado antes de ser seleccionada como coordinadora para 2027.