México, ante crisis inminente si EU cancela exportaciones de diésel

Exportaciones de diésel de Estados Unidos a México

México estaría al borde de una parálisis logística y desabasto para varios sectores, principalmente la industria y el comercio, de concretarse la cancelación de exportaciones de diésel por parte de Estados Unidos, su principal vendedor, toda vez que el país adquiere 220 mil barriles diarios del combustible, pero al no contar con centros de almacenamiento su inventario le daría apenas para cubrir cinco días de consumo.

Análisis independientes de la consultora estadounidense Wood Mackenzie o WoodMac, especializada en temas de energías química, renovables, metalúrgica y minera, así como un estudio del ingeniero Ramses Pech, experto en la industria de hidrocarburos, energía geotérmica y economía, coinciden en que un freno por parte de EU en las exportaciones del hicrocarburo paralizarían actividades esenciales en varias partes del mundo, por la falta de capacidad de la administración de Donald Trump de incrementar la refinación de este gasóleo y cubrir el abasto local y de exportación.

De acuerdo con la agencia Wood Mackenzie, la decisión de Trump de evaluar un veto en las ventas de diésel responde a varios factores, entre ellos a la fuerte demanda global que ha derivado de conflictos bélicos, como la guerra de EU e Israel contra Irán, lo que ha provocado interrupciones en las cadenas de suministros internacionales del combustible, lo que a su vez mantiene los inventarios en Estados Unidos en mínimos históricos.

La consultora estadounidense destaca también que el gobierno de Donald Trump ha reducido la capacidad de refinación de petróleo para procesar a diésel en los últimos años, como consecuencia del cierre de refinerías que no eran rentables y que ya no fueron reemplazadas por nuevas, lo que se arrastra desde la década de 1970, por lo que las refinarías que siguen activas operan casi a su capacidad máxima, lo que deja muy poco margen de maniobra para responder a la fuerte demanda internacional.

Un punto adicional, según la agencia Wood Mackenzie, es que Washington avanza hacia la transición de energías renovables y busca depender menos de combustibles fósiles.

Refinería Exportaciones de diésel de Estados Unidos a México

SIN CAPACIDAD DE REFINACIÓN

Por su parte, Ramses Pech coincide con la consultora estadounidense y subraya que la pérdida de barriles de diésel en Oriente Medio y Rusia, por causa de los conflictos bélicos que enfrentan, choca con una capacidad de refinación de diésel insuficiente, lo que podría derivar en una parálisis en el sector industrial y comercio si no hay arreglo rápido en estos frentes, toda vez que el diésel mueve el transporte, el campo y la minería, y además arrastraría también al resto de los precios de combustibles.

El ingeniero químico resaltó que Estados Unidos es el mayor refinador del mundo, pero sus tanques de diésel están en la parte baja de su historia, ya que produce mucho, almacena poco y su única reserva estratégica de diésel apenas alcanza para unos 30 días, diez de éstos destinados para enviar al noreste del país, donde el uso para calefacciones en los hogares es indispensable.

Un análisis de Ramses Pech sobre la crisis del diésel que enfrentaría México, destaca que EU produce una media de 5.2 millones de barriles diarios del hidrocarburo en sus refinerías en 2026; en tanto que procesa 17.3 millones de barriles diarios de crudo en promedio, con las refinerías en cerca del 96 por ciento de su capacidad.

MÉXICO, VULNERABLE

Respecto a los países que serían más afectados de concretarse el freno a exportaciones del gasóleo, el especialista resaltó América Latina y el Caribe son el destino natural de esos barriles, por lo que un veto a la exportación golpearía primero a sus vecinos, principalmente a México.

Ramses Pech subraya que México compra a Estados Unidos 220 mil barriles diarios de diésel, el 61 por ciento de los 360.8 mil que la Secretaría de Energía (Sener) proyecta como demanda nacional para 2026.

La afectación de un paro en las ventas de EU a México de este hidrocarburo sería crítica, toda vez que el país guarda apenas 5 días de inventario, en tanto que el litro promedio de diésel se oferta en gasolinerías en unos 27 pesos.

El experto en temas energéticos expone tres escenarios según los recortes de venta de diésel a México, y es que si la administración Trump recorta el 25 por ciento de exportaciones, impactaría con 55 mil barriles diarios, equivalente al 15 por ciento de la demanda nacional y tendría un inventario sólo para 5 días.

Exportaciones de diésel de Estados Unidos a México

INCERTIDUMBRE

Si el recorte de la exportación es del 50 por ciento, equivaldría a 110 mil barriles diarios menos, equivalente al 30 por ciento de la demanda, por lo que el inventario nacional quedaría vacío en dos semanas y media.

Pero si el veto total es de los 220 mil barriles diarios que son los que se entregan actualmente, en poco más de una semana no habría reservas, por lo que en una estimación pesimista, pegaría en sectores esenciales como autotransportes de carga, industria, comercio y minería. En el caso de los autotransportes de carga, éstos mueven la mayor parte de la mercancía del país y no tiene sustituto para el diésel. Otros sectores que resultarían afectados serían la agricultura, pesca, riego y maquinaria.

De acuerdo con Ramses Pech, si México fuera autosuficiente en diésel, éste costaría 2.65 pesos menos que EU, pero al importarlo el precio sube a 3.06 pesos por litro actualmente, sin subsidio del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El Gobierno Federal mantuvo para la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de este 2026 el apoyo a este hidrocarburo, pero recortó su subsidio al pasar de 1.84 pesos a 1.19 pesos por litro.

México quedaría vulnerable si EU deja de exportar diésel, lo que provocaría una parálisis logística y desabasto. En este contexto, es urgente que el Gobierno Federal atienda la necesidad de inversiones para centros de almacenamiento para diésel y distribución para evitar una crisis como la que podría llegar, pero de manera urgente se deberían buscar ya nuevos exportadores para cubrir la demanda que se dejaría de comprar a EU.

EXPORTADORES

Sobre este punto, Alan Gelder, vicepresidente sénior de Refinación, Química y Mercados del Petróleo de la consultora Wood Mackenzie, resaltó que “una prohibición de las exportaciones estadounidenses de diésel aumentaría la competencia por los barriles procedentes de otros países en un mercado que ya presenta una oferta muy ajustada”.

En el caso de México y países de América Latina, el especialista refirió que la región enfrentaría dificultades para encontrar suministros alternativos, aunque identifica a China para cubrir esas demandas al contar con excedentes suficiente del hidrocarburo.

Sin embargo, advierte que Pekín estaría en la posición de no intervenir para compensar la pérdida del suministro de diésel estadounidense, por no responder a sus intereses.

Otra opción sería Rusia, pero debido a la guerra que enfrenta con Ucrania y las afectaciones que han sufrido algunas de sus refinerías, estaría muy limitado para entrar en esa tarea de exportación, ya que su urgencia es atender el mercado local.